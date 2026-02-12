Росіяни завдали ударів по обʼєктах інфраструктури Києва — Кличко повідомив про наслідки

Ворог завдав ударів балістичними ракетами по обʼєктах інфраструктури.

Фото: ДСНС

У ніч проти 12 лютого росіяни вдарили по Києву балістичними ракетами. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, ворог завдав ударів по обʼєктах інфраструктури.

«У Дарницькому районі, попередньо, влучання в приватний будинок.

У Голосіївському та Деснянському — в нежитлову забудову», - сказав він.

Також він додав, що уламки збитих ракет впали біля житлових будинків в Дніпровському районі.

«Двоє постраждалих у столиці внаслідок нічної атаки ворога. Одного із них госпіталізували в тяжкому стані. Іншому медики надали допомогу амбулаторно», - сказав Кличко.

Згодом у КМВА повідомили, що внаслідок терористичної атаки РФ зафіксовано 3 локації з наслідками та пошкодженнями у Дніпровському та Дарницькому районах.

У Дніпровському районі пошкоджено фасад 9-ти поверхового житлового будинку та припарковані у дворі автомобілі. За іншою адресою решки повітряної цілі впали в двір будинку, без руйнувань.

У Дарницькому районі частково пошкоджено фасад 16-ти поверхового житлового будинку та вибито скління вікон.

«Інформація про пошкодження приватного будинку виявилася хибною.

Станом на 8:00 підтверджено поранення двох осіб. У чоловіка 45-ти років — вибухова травма голови і кінцівок, у дівчини 20-ти років — різана рана кісті. Обох поранених госпіталізували до закладів лікування», - заявили у КМВА.

