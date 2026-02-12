Россияне нанесли удары по объектам инфраструктуры Киева — Кличко сообщил о последствиях

Враг нанес удары баллистическими ракетами по объектам инфраструктуры.

В ночь на 12 февраля россияне ударили по Киеву баллистическими ракетами. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, враг нанес удары по объектам инфраструктуры.

«В Дарницком районе, предварительно, попадание в частный дом.

В Голосеевском и Деснянском — в нежилую застройку», — сказал он.

Также он добавил, что обломки сбитых ракет упали возле жилых домов в Днепровском районе.

«Двое пострадавших в столице в результате ночной атаки врага. Одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии. Другому медики оказали помощь амбулаторно», — сказал Кличко.

Позже в КГВА сообщили, что в результате террористической атаки РФ зафиксированы 3 локации с последствиями и повреждениями в Днепровском и Дарницком районах.

В Днепровском районе поврежден фасад 9-этажного жилого дома и припаркованные во дворе автомобили. По другому адресу обломки воздушной цели упали во двор дома, без разрушений.

В Дарницком районе частично поврежден фасад 16-этажного жилого дома и выбито остекление окон.

«Информация о повреждении частного дома оказалась ложной.

По состоянию на 8:00 подтверждено ранение двух человек. У мужчины 45 лет — взрывная травма головы и конечностей, у девушки 20 лет — резаная рана кисти. Обоих раненых госпитализировали в лечебные учреждения», — заявили в КГВА.

