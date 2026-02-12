  1. В Україні

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про гарантії безпеки для України

08:47, 12 лютого 2026
Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО від 30 січня 2026 року «Про гарантії безпеки для України».
Фото: president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 січня 2026 року «Про гарантії безпеки для України». Відповідний указ №111/2026 оприлюднений на сайті Глави держави.

«Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 січня 2026 року «Про гарантії безпеки для України», - йдеться у документі.

Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію цим указом, покладений на секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як ідеться в рішенні, розглянувши пропозиції щодо надання Україні гарантій безпеки, підготовлені за результатами роботи делегації України для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру, РНБО вирішила Міністерству закордонних справ спільно з Міністерством оборони в установленому порядку невідкладно підготувати та подати Президентові України проєкти міжнародних договорів щодо гарантій безпеки для України.

Володимир Зеленський

