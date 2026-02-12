  1. В Украине

Зеленский ввел в действие решение СНБО о гарантиях безопасности для Украины

08:47, 12 февраля 2026
Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО от 30 января 2026 года «О гарантиях безопасности для Украины».
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 января 2026 года «О гарантиях безопасности для Украины». Соответствующий указ №111/2026 опубликован на сайте Главы государства.

«В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 января 2026 года «О гарантиях безопасности для Украины», — говорится в документе.

Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие этим указом, возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как отмечается в решении, рассмотрев предложения о предоставлении Украине гарантий безопасности, подготовленные по результатам работы делегации Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира, СНБО решила поручить Министерству иностранных дел совместно с Министерством обороны в установленном порядке безотлагательно подготовить и подать Президенту Украины проекты международных договоров о гарантиях безопасности для Украины.

Владимир Зеленский

