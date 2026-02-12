Ще майже 2600 столичних будинків опинилися без тепла після нічного удару росіян, — Кличко

Загалом у Києві наразі близько 3700 будинків залишаються без опалення.

Як відомо, у ніч проти 12 лютого росіяни вдарили по Києву балістичними ракетами.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що після масованої атаки минулої ночі, внаслідок пошкодження обʼєктів критичної інфраструктури, в які цілив ворог, ще майже 2600 столичних будинків опинилися без тепла.

«Це багатоповерхівки як на лівому, так і на правому берегах міста. Зокрема, в Деснянському, Дніпровському, Печерському та Соломʼянському районах.

Комунальники вже працюють над відновленням теплопостачання в ці будинки», - сказав він.

Кличко також нагадав, понад 1100 багатоповерхівок у Дніпровському та Дарницькому районах після минулих обстрілів теж без тепла. Туди, через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ, подати теплоносій наразі неможливо.

