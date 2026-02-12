  1. В Украине

Еще почти 2600 столичных домов остались без тепла после ночного удара россиян, — Кличко

09:41, 12 февраля 2026
Всего в Киеве сейчас около 3700 домов остаются без отопления.
Как известно, в ночь на 12 февраля россияне ударили по Киеву баллистическими ракетами.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что после массированной атаки прошлой ночью, вследствие повреждения объектов критической инфраструктуры, по которым целился враг, еще почти 2600 столичных домов остались без тепла.

«Это многоэтажки как на левом, так и на правом берегах города. В частности, в Деснянском, Днепровском, Печерском и Соломенском районах.

Коммунальщики уже работают над восстановлением теплоснабжения в эти дома», — сказал он.

Кличко также напомнил, что более 1100 многоэтажек в Днепровском и Дарницком районах после предыдущих обстрелов также без тепла. Туда из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ подать теплоноситель сейчас невозможно.

