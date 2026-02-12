  1. В Україні

Від 4 до 11 тисяч гривень — через збій Glovo масово списав з клієнтів «щедрі» чайові кур'єрам

10:54, 12 лютого 2026
Замість 50-100 грн з банківських карток списувалась тисячі гривень.
Фото: Новини.LIVE
У середу, 11 лютого, українці у соцмережах повідомляли про некоректні списання великих сум чайових кур’єрам сервісу доставки Glovo. Користувачі заявляли про списання від кількох до десяти тисяч гривень, які сервіс доставки зняв без попередження.

За словами клієнтів, після оформлення замовлення сервіс автоматично збільшував суму чайових. Замість 50-100 грн з банківських карток списувалась тисячі гривень.

Помітити значне списання грошей, за словами авторів дописів, можна було лише у банківському застосунку.

Після резонансу в соцмережах Glovo опублікувала заяву на своїй Facebook-сторінці, визнавши технічний збій і запевнивши, що всі некоректно списані кошти будуть компенсовані в повному обсязі.

 «Зафіксовано технічний збій у роботі платформи, через який у частини користувачів в різних країнах було некоректно списано суму чайових для кур’єрів. Ми щиро перепрошуємо за цю ситуацію та розуміємо ваше обурення. Наші технічні спеціалісти вже усунули цю помилку», – повідомили в компанії.

Також там додали, що усі надлишково списані кошти будуть повернуті користувачам у повному обсязі.

