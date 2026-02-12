  1. В Украине

От 4 до 11 тысяч гривен — из-за сбоя Glovo массово списал с клиентов «щедрые» чаевые курьерам

10:54, 12 февраля 2026
Вместо 50–100 грн с банковских карт списывались тысячи гривен.
Фото: Новини.LIVE
В среду, 11 февраля, украинцы в соцсетях сообщали о некорректных списаниях крупных сумм чаевых курьерам сервиса доставки Glovo. Пользователи заявляли о списании от нескольких до десяти тысяч гривен, которые сервис доставки снял без предупреждения.

По словам клиентов, после оформления заказа сервис автоматически увеличивал сумму чаевых. Вместо 50–100 грн с банковских карт списывались тысячи гривен.

Заметить значительное списание средств, по словам авторов публикаций, можно было только в банковском приложении.

После резонанса в соцсетях Glovo опубликовала заявление на своей странице в Facebook, признав технический сбой и заверив, что все некорректно списанные средства будут компенсированы в полном объеме.

«Зафиксирован технический сбой в работе платформы, из-за которого у части пользователей в разных странах была некорректно списана сумма чаевых для курьеров. Мы искренне приносим извинения за эту ситуацию и понимаем ваше возмущение. Наши технические специалисты уже устранили эту ошибку», — сообщили в компании.

Также добавили, что все излишне списанные средства будут возвращены пользователям в полном объеме.

