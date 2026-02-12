В Україні зростає кількість шлюбних договорів – Мін’юст пояснив порядок укладення та підстави для розірвання

Торік нотаріуси посвідчили 2773 договори — більше, ніж у попередні роки.

У 2025 році нотаріуси України посвідчили 2773 шлюбні договори. Це на 11 більше, ніж у 2024 році, та на 187 більше, ніж у 2023-му. Про це повідомили в Міністерстві юстиції України.

У відомстві пояснюють, що шлюбний договір — це правовий інструмент, який дозволяє подружжю врегулювати майнові питання, захистити права та інтереси і запобігти можливим конфліктам у майбутньому. Укласти його можуть як особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, так і вже одружені пари.

Що можна врегулювати договором

Шлюбний договір дає змогу визначити правовий режим майна, подарованого у зв’язку з реєстрацією шлюбу, встановити, яке майно передається для спільних потреб сім’ї, а також домовитися про непоширення на майно, набуте під час шлюбу, положень статті 60 Сімейного кодексу України.

Подружжя може передбачити порядок поділу майна, зокрема у разі розлучення, визначити правила користування житлом, умови проживання родичів, а також порядок використання майна для забезпечення потреб дітей чи інших осіб.

Договір може врегульовувати питання надання утримання одному з подружжя незалежно від його непрацездатності чи потреби в матеріальній допомозі. Якщо визначено умови, розмір і строки сплати аліментів, у разі невиконання зобов’язань вони можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.

Сторони можуть включати й інші умови щодо правового режиму майна, якщо вони не суперечать моральним засадам суспільства.

Що заборонено передбачати

Шлюбний договір не може регулювати особисті відносини між подружжям чи між ними та дітьми, зменшувати обсяг прав дитини, ставити одного з подружжя у надзвичайно невигідне матеріальне становище або передбачати передачу у власність одному з подружжя нерухомого чи іншого майна, право на яке підлягає державній реєстрації.

Порядок укладення та зміни

Договір укладається письмово і обов’язково посвідчується нотаріусом. Якщо однією зі сторін є неповнолітня особа, до реєстрації шлюбу необхідна письмова згода батьків або піклувальника, засвідчена нотаріально.

Документ може визначати строк своєї дії, строки окремих прав та обов’язків, а також передбачати чинність окремих умов після припинення шлюбу.

Зміни до договору можливі лише за взаємною згодою сторін і оформлюються нотаріально. Одностороння зміна або відмова від договору не допускаються. У певних випадках він може бути змінений, розірваний або визнаний недійсним за рішенням суду.

Договір, укладений до реєстрації шлюбу, набирає чинності в день його державної реєстрації, а укладений подружжям — у день нотаріального посвідчення.

