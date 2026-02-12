В Украине растет количество брачных договоров – Минюст объяснил порядок заключения и основания для расторжения

В прошлом году нотариусы удостоверили 2773 договора – больше, чем в предыдущие годы.

В 2025 году нотариусы Украины удостоверили 2773 брачных договора. Это на 11 больше, чем в 2024 году, и на 187 больше, чем в 2023-м. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

В ведомстве объясняют, что брачный договор — это правовой инструмент, который позволяет супругам урегулировать имущественные вопросы, защитить права и интересы и предотвратить возможные конфликты в будущем. Заключить его могут как лица, подавшие заявление о регистрации брака, так и уже состоящие в браке пары.

Что можно урегулировать договором

Брачный договор позволяет определить правовой режим имущества, подаренного в связи с регистрацией брака, установить, какое имущество передается для общих нужд семьи, а также договориться о нераспространении на имущество, приобретенное во время брака, положений статьи 60 Семейного кодекса Украины.

Супруги могут предусмотреть порядок раздела имущества, в частности в случае развода, определить правила пользования жильем, условия проживания родственников, а также порядок использования имущества для обеспечения нужд детей или других лиц.

Договор может регулировать вопросы предоставления содержания одному из супругов независимо от его нетрудоспособности или потребности в материальной помощи. Если определены условия, размер и сроки уплаты алиментов, в случае невыполнения обязательств они могут взыскиваться на основании исполнительной надписи нотариуса.

Стороны могут включать и другие условия относительно правового режима имущества, если они не противоречат моральным принципам общества.

Что запрещено предусматривать

Брачный договор не может регулировать личные отношения между супругами или между ними и детьми, уменьшать объем прав ребенка, ставить одного из супругов в чрезвычайно невыгодное материальное положение или предусматривать передачу в собственность одному из супругов недвижимого или иного имущества, право на которое подлежит государственной регистрации.

Порядок заключения и изменения

Договор заключается в письменной форме и обязательно удостоверяется нотариусом. Если одной из сторон является несовершеннолетнее лицо, для регистрации брака необходимо письменное согласие родителей или опекуна, заверенное нотариально.

Документ может определять срок своего действия, сроки отдельных прав и обязанностей, а также предусматривать действие отдельных условий после прекращения брака.

Изменения в договор возможны только по взаимному согласию сторон и оформляются нотариально. Одностороннее изменение или отказ от договора не допускаются. В определенных случаях он может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по решению суда.

Договор, заключенный до регистрации брака, вступает в силу в день его государственной регистрации, а заключенный супругами — в день нотариального удостоверения.

