НАЗК виявило недекларування 2,6 млн грн у декларації посадовця поліції Івано-Франківська Андрія Федорова

Заступнику начальника Управління поліції охорони в Івано-Франківській області інкримінують недостовірне декларування та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

Івано-Франківська обласна прокуратура спільно з територіальним управлінням ДБР у Львові скерували до суду обвинувальний акт стосовно заступника начальника Управління поліції охорони в області. Про це розповіли в НАЗК, не розкриваючи прізвище особи, проте, за даними ЗМІ, мова йде про Андрія Федорова.

Посадовцю інкримінують умисне внесення недостовірних відомостей до декларації та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

За даними НАЗК, у декларації за 2023 рік посадовець не вказав дохід понад 2,6 млн грн, отриманий від фізичної особи. Ці кошти були використані для придбання квартири, право власності на яку зареєстровано на матір посадовця. Водночас фактично з 2024 року в квартирі проживав сам посадовець із членами своєї родини.

Зазначені кошти фізична особа отримала за загибель доньки — військовослужбовиці Національної гвардії України, яка захищала «Азовсталь». Загальна сума допомоги становила 7,5 млн грн, частину якої посадовець, за даними слідства, набув шахрайським шляхом і не відобразив у декларації.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вина не буде доведена в законному порядку і встановлена обвинувальним вироком суду.

