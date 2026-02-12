  1. В Украине

НАПК выявило недекларирование 2,6 млн грн в декларации должностного лица полиции Ивано-Франковска Андрея Федорова

15:42, 12 февраля 2026
Заместителю начальника Управления полиции охраны в Ивано-Франковской области инкриминируют недостоверное декларирование и легализацию доходов, полученных преступным путем.
Фото: НАПК
Ивано-Франковская областная прокуратура совместно с территориальным управлением ГБР во Львове направили в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника Управления полиции охраны в области. Об этом рассказали в НАПК, не раскрывая фамилию лица, однако, по данным СМИ, речь идет об Андрее Федорове.

Чиновнику инкриминируют умышленное внесение недостоверных сведений в декларацию и легализацию доходов, полученных преступным путем.

По данным НАПК, в декларации за 2023 год чиновник не указал доход более 2,6 млн грн, полученный от физического лица. Эти средства были использованы для приобретения квартиры, право собственности на которую зарегистрировано на мать чиновника. В то же время фактически с 2024 года в квартире проживал сам чиновник с членами своей семьи.

Указанные средства физическое лицо получило за гибель дочери — военнослужащей Национальной гвардии Украины, которая защищала «Азовсталь». Общая сумма помощи составила 7,5 млн грн, часть которой чиновник, по данным следствия, приобрел мошенническим путем и не отразил в декларации.

В соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

полиция декларация НАПК Ивано-Франковск

Правительство предлагает быстрое банкротство малого бизнеса без контроля кредиторов: изменения

Упрощенная процедура банкротства предусматривает устранение кредиторов от управления процессом.

Эвакуация детей без согласия родителей: почему принятый законопроект может создать неточности в законодательстве

Верховная Рада приняла закон об эвакуации детей из районов боевых действий, однако с принятием новой редакции Гражданского кодекса Украины вскоре могут появиться пробелы в законодательстве относительно их защиты.

ВСП определил дату съезда для избрания члена совета и сроки подачи документов

ВСП объявил о проведении съезда и определила дату и место его проведения для избрания члена Совета.

Принудительная мобилизация: судебная практика между обязанностью защищать страну и правом на справедливость

Суды определяют пределы допустимого вмешательства государства в воинскую обязанность на фоне системных нарушений.

Полицейским готовят новые стандарты денежного обеспечения: Комитет возобновил работу над законопроектом

Законопроект, находящийся в Верховной Раде с 2022 года, получил новый импульс после заседания рабочей группы.

