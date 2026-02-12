НАПК выявило недекларирование 2,6 млн грн в декларации должностного лица полиции Ивано-Франковска Андрея Федорова

Заместителю начальника Управления полиции охраны в Ивано-Франковской области инкриминируют недостоверное декларирование и легализацию доходов, полученных преступным путем.

Фото: НАПК

Ивано-Франковская областная прокуратура совместно с территориальным управлением ГБР во Львове направили в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника Управления полиции охраны в области. Об этом рассказали в НАПК, не раскрывая фамилию лица, однако, по данным СМИ, речь идет об Андрее Федорове.

Чиновнику инкриминируют умышленное внесение недостоверных сведений в декларацию и легализацию доходов, полученных преступным путем.

По данным НАПК, в декларации за 2023 год чиновник не указал доход более 2,6 млн грн, полученный от физического лица. Эти средства были использованы для приобретения квартиры, право собственности на которую зарегистрировано на мать чиновника. В то же время фактически с 2024 года в квартире проживал сам чиновник с членами своей семьи.

Указанные средства физическое лицо получило за гибель дочери — военнослужащей Национальной гвардии Украины, которая защищала «Азовсталь». Общая сумма помощи составила 7,5 млн грн, часть которой чиновник, по данным следствия, приобрел мошенническим путем и не отразил в декларации.

В соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

