Міноборони зможе приймати на баланс і добудовувати фортифікації

16:53, 12 лютого 2026
Кабмін дозволив Міноборони приймати на баланс недобудовані фортифікації та завершувати їх будівництво.
Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку передачі військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, що дозволяє Міністерству оборони приймати на баланс об’єкти, будівництво яких не завершив державний замовник, та самостійно їх добудовувати.

Рішення покликане ліквідувати проблемні «довгобуди» на критичних напрямках фронту та зосередити управління оборонними спорудами безпосередньо в руках військових.

Як працюватиме механізм

Якщо державний замовник будівництва фортифікаційної споруди не може завершити її будівництво, він може передати об’єкт на баланс Міноборони, надіславши письмове повідомлення із такими даними:

  • обґрунтуванням обставин, які унеможливлюють завершення будівництва;
  • проєктну та виконавчу документацію;
  • акти приймання виконаних будівельних робіт;
  • довідку про вартість робіт і витрат.

Протягом 10 діб Міноборони має повідомити державного замовника про рішення. Відмова можлива лише у разі відсутності обґрунтування або необхідної документації.

У разі згоди державний замовник має надіслати до Міноборони повний пакет документів. Після цього оборонне відомство формує комісію та за її рішенням приймає споруду на баланс.

Таким чином Міноборони зможе самостійно завершувати будівництво критично важливих об’єктів на стратегічних напрямках. Своєчасне введення в експлуатацію фортифікацій дозволить мінімізувати втрати серед військовослужбовців.

Зміни внесені до Порядку передачі, прийняття, утримання, обслуговування, охорони та ведення оперативного обліку військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2024 року № 514.

уряд Міноборони

