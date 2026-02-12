Минобороны сможет принимать на баланс и достраивать фортификации
Кабинет Министров внес изменения в порядок передачи военных инженерно-технических и фортификационных сооружений, что позволяет Министерству обороны принимать на баланс объекты, строительство которых не завершил государственный заказчик, и самостоятельно их достраивать.
Решение призвано ликвидировать проблемные «долгострои» на критических направлениях фронта и сосредоточить управление оборонными сооружениями непосредственно в руках военных.
Как будет работать механизм
Если государственный заказчик строительства фортификационного сооружения не может завершить его строительство, он может передать объект на баланс Минобороны, направив письменное уведомление со следующими данными:
- обоснование обстоятельств, которые делают невозможным завершение строительства;
- проектную и исполнительную документацию;
- акты приема выполненных строительных работ;
- справку о стоимости работ и расходов.
В течение 10 суток Минобороны должно уведомить государственного заказчика о решении. Отказ возможен только при отсутствии обоснования или необходимой документации.
В случае согласия государственный заказчик должен направить в Минобороны полный пакет документов. После этого оборонное ведомство формирует комиссию и по ее решению принимает сооружение на баланс.
Таким образом Минобороны сможет самостоятельно завершать строительство критически важных объектов на стратегических направлениях. Своевременный ввод в эксплуатацию фортификаций позволит минимизировать потери среди военнослужащих.
Изменения внесены в Порядок передачи, принятия содержания, обслуживания, охраны и ведения оперативного учета военных инженерно-технических и фортификационных сооружений, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 7 мая 2024 года № 514.
