Минобороны сможет принимать на баланс и достраивать фортификации

Кабмин разрешил Минобороны принимать на баланс недостроенные фортификации и завершать их строительство.

Кабинет Министров внес изменения в порядок передачи военных инженерно-технических и фортификационных сооружений, что позволяет Министерству обороны принимать на баланс объекты, строительство которых не завершил государственный заказчик, и самостоятельно их достраивать.

Решение призвано ликвидировать проблемные «долгострои» на критических направлениях фронта и сосредоточить управление оборонными сооружениями непосредственно в руках военных.

Как будет работать механизм

Если государственный заказчик строительства фортификационного сооружения не может завершить его строительство, он может передать объект на баланс Минобороны, направив письменное уведомление со следующими данными:

обоснование обстоятельств, которые делают невозможным завершение строительства;

проектную и исполнительную документацию;

акты приема выполненных строительных работ;

справку о стоимости работ и расходов.

В течение 10 суток Минобороны должно уведомить государственного заказчика о решении. Отказ возможен только при отсутствии обоснования или необходимой документации.

В случае согласия государственный заказчик должен направить в Минобороны полный пакет документов. После этого оборонное ведомство формирует комиссию и по ее решению принимает сооружение на баланс.

Таким образом Минобороны сможет самостоятельно завершать строительство критически важных объектов на стратегических направлениях. Своевременный ввод в эксплуатацию фортификаций позволит минимизировать потери среди военнослужащих.

Изменения внесены в Порядок передачи, принятия содержания, обслуживания, охраны и ведения оперативного учета военных инженерно-технических и фортификационных сооружений, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 7 мая 2024 года № 514.

