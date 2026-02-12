У Верховній Раді заявили, що отруєння депутатів не підтверджене: триває перевірка

Фахівці санітарно-епідеміологічної служби проводять опитування для встановлення обставин та з’ясування переліку спожитих харчових продуктів.

Інформація про нібито харчове отруєння народних депутатів України наразі не має підтвердження. Про це повідомили у Апараті Верховної Ради у коментарі для «Судово-юридичної газети».

У парламенті зазначили, що одразу після появи відповідних повідомлень було розпочато перевірку. Фахівці санітарно-епідеміологічної служби проводять опитування для встановлення обставин та з’ясування переліку спожитих харчових продуктів.

Також відібрано зразки їжі для проведення лабораторних досліджень.

Попередньо розглядається версія ротавірусної або іншої гострої кишкової інфекції. Водночас у Апараті Верховної Ради наголошують, що остаточні висновки можна буде зробити лише після отримання результатів лабораторних аналізів.

Про підсумки перевірки пообіцяли повідомити додатково.

