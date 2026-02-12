В Верховной Раде заявили, что отравление депутатов не подтверждено: продолжается проверка

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы проводят опрос для установления обстоятельств и выяснения перечня употребленных пищевых продуктов.

Информация о якобы пищевом отравлении народных депутатов Украины в настоящее время не имеет подтверждения. Об этом сообщили в комментарии для «Судебно-юридической газеты».

В парламенте отметили, что сразу после появления соответствующих сообщений была начата проверка. Специалисты санитарно-эпидемиологической службы проводят опрос для установления обстоятельств и выяснения перечня употребленных пищевых продуктов.

Также отобраны образцы пищи для проведения лабораторных исследований.

Предварительно рассматривается версия ротавирусной или другой острой кишечной инфекции. В то же время в Аппарате Верховной Рады подчеркивают, что окончательные выводы можно будет сделать только после получения результатов лабораторных анализов.

О результатах проверки пообещали сообщить дополнительно.

