  1. В Україні

Експравоохоронця з Херсона засудили до 15 років за держзраду

09:24, 13 лютого 2026
Чоловік працював на окупантів, а потім ховався під статусом ВПО на Вінниччині.
Херсонський міський суд визнав винним колишнього працівника правоохоронних органів у державній зраді та колабораційній діяльності. Під час тимчасової окупації Херсона у червні 2022 року він добровільно вступив до лав окупаційної адміністрації та працював «молодшим інспектором» у створеній загарбниками «Північній виправній колонії № 90». Про це повідомляє ДБР.

У цій колонії утримували як засуджених, так і місцевих жителів, які чинили спротив окупаційній владі. Засуджений виконував режимні функції, проводив обшуки й отримував зарплату в рублях.

Після деокупації міста чоловік не встиг евакуюватися з військовими РФ. Він перебрався на Вінниччину, де оформив статус ВПО і почав отримувати соціальну допомогу. У жовтні 2023 року його викрили й затримали працівники ДБР спільно з СБУ.

Суд призначив йому покарання — 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

держзрада ДБР

