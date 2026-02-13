Экс-правоохранителя из Херсона приговорили к 15 годам за госизмену

Мужчина работал на оккупантов, а затем скрывался под статусом ВПЛ в Винницкой области.

Херсонский городской суд признал виновным бывшего работника правоохранительных органов в государственной измене и коллаборационной деятельности. Во время временной оккупации Херсона в июне 2022 года он добровольно вступил в ряды оккупационной администрации и работал «младшим инспектором» в созданной захватчиками «Северной исправительной колонии № 90». Об этом сообщает ГБР.

В этой колонии содержали как осужденных, так и местных жителей, сопротивлявшихся оккупационным властям. Осужденный выполнял режимные функции, проводил обыски и получал зарплату в рублях.

После деоккупации города мужчина не успел эвакуироваться с военными РФ. Он перебрался в Винницкую область, где оформил статус ВПЛ и начал получать социальную помощь. В октябре 2023 года его разоблачили и задержали сотрудники ГБР совместно с СБУ.

Суд назначил ему наказание – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

