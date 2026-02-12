  1. В Україні

В Україні затвердили 7 проєктів будівництва укриттів медзакладів та дитсадків у прифронтових регіонах

17:35, 12 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ЄС профінансує будівництво укриттів у Чернігівській, Сумській та ще чотирьох областях.
В Україні затвердили 7 проєктів будівництва укриттів медзакладів та дитсадків у прифронтових регіонах
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міжнародна коаліція укриттів цивільного захисту затвердила сім проєктів зі зведення та модернізації захисних споруд. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Нові укриття збудують у Чернігівській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Одеській та Сумській областях, які зазнають майже щоденних обстрілів. Чотири об’єкти передбачені для медичних закладів, ще три — для дитячих садків.

За словами міністра, відбір проєктів відбувався у взаємодії з громадами. Підходи переглянули з урахуванням пріоритетності підтримки регіонів, наближених до лінії фронту, де потреба в безпековій інфраструктурі є найгострішою.

Клименко зазначив, що у лютому коаліція продовжить розгляд нових проєктів, поданих органами державної влади та місцевого самоврядування. «Завдання – масштабувати цю ініціативу, щоб кожен населений пункт мав достатньо сучасних та надійних укриттів», – зазначив міністр.

Фінансування будівництва здійснюється в межах програми ЄС European Union in Ukraine з підтримки України Ukraine Facility. Реалізацію проєктів забезпечуватимуть Литовське центральне агентство з управління проєктами (CPMA) та Бельгійське агентство з міжнародного співробітництва Enabel.

Ігор Клименко подякував міжнародним партнерам за підтримку та зазначив, що коаліція є прикладом посилення захисту людей і стійкості громад через спільні рішення в умовах щоденних загроз.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МВС діти Україна Дніпро Одеса Чернігів Суми Харків Херсон Миколаїв війна укриття

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ЄСПЛ: як подати скаргу, що відбувається під час розгляду і коли чекати рішення

Громадяни які використали всі можливості національного захисту можуть звернутися до Європейського суду з прав людини.

Що не так із проєктом нового Трудового кодексу: експерти ВРУ знайшли серйозні ризики

ГНЕУ оприлюднило висновок до проєкту нового Трудового кодексу: що насторожило експертів.

Судді зможуть мати більше одного помічника: рішення Ради суддів

Рада суддів України внесла зміни до Положення про помічника судді, дозволивши гнучкіше підходити до формування штату помічників у судах із високим навантаженням.

Уряд пропонує швидке банкрутство малого бізнесу без контролю кредиторів: зміни

Спрощена процедура банкрутства передбачає усунення кредиторів від управління процесом.

Евакуація дітей без згоди батьків: чому ухвалений законопроєкт може створити прогалини у законодавстві

Верховна Рада ухвалила закон про евакуацію дітей з районів бойових дій, проте з ухваленням нової редакції Цивільного кодексу України невдовзі можуть з’явитися прогалини у законодавстві щодо їхнього захисту.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]