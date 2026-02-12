В Україні затвердили 7 проєктів будівництва укриттів медзакладів та дитсадків у прифронтових регіонах

ЄС профінансує будівництво укриттів у Чернігівській, Сумській та ще чотирьох областях.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міжнародна коаліція укриттів цивільного захисту затвердила сім проєктів зі зведення та модернізації захисних споруд. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Нові укриття збудують у Чернігівській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Одеській та Сумській областях, які зазнають майже щоденних обстрілів. Чотири об’єкти передбачені для медичних закладів, ще три — для дитячих садків.

За словами міністра, відбір проєктів відбувався у взаємодії з громадами. Підходи переглянули з урахуванням пріоритетності підтримки регіонів, наближених до лінії фронту, де потреба в безпековій інфраструктурі є найгострішою.

Клименко зазначив, що у лютому коаліція продовжить розгляд нових проєктів, поданих органами державної влади та місцевого самоврядування. «Завдання – масштабувати цю ініціативу, щоб кожен населений пункт мав достатньо сучасних та надійних укриттів», – зазначив міністр.

Фінансування будівництва здійснюється в межах програми ЄС European Union in Ukraine з підтримки України Ukraine Facility. Реалізацію проєктів забезпечуватимуть Литовське центральне агентство з управління проєктами (CPMA) та Бельгійське агентство з міжнародного співробітництва Enabel.

Ігор Клименко подякував міжнародним партнерам за підтримку та зазначив, що коаліція є прикладом посилення захисту людей і стійкості громад через спільні рішення в умовах щоденних загроз.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.