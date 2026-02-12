  1. В Украине

В Украине утвердили 7 проектов строительства укрытий для медучреждений и детских садов в прифронтовых регионах

17:35, 12 февраля 2026
ЕС профинансирует строительство укрытий в Черниговской, Сумской и еще четырех областях.
Международная коалиция укрытий гражданской защиты утвердила семь проектов по возведению и модернизации защитных сооружений. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Новые укрытия построят в Черниговской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской и Сумской областях, которые подвергаются почти ежедневным обстрелам. Четыре объекта предусмотрены для медицинских учреждений, еще три — для детских садов.

По словам министра, отбор проектов происходил во взаимодействии с общинами. Подходы пересмотрели с учетом приоритетности поддержки регионов, приближенных к линии фронта, где потребность в инфраструктуре безопасности является наиболее острой.

Клименко отметил, что в феврале коалиция продолжит рассмотрение новых проектов, представленных органами государственной власти и местного самоуправления. «Задача — масштабировать эту инициативу, чтобы каждый населенный пункт имел достаточно современных и надежных укрытий», — отметил министр.

Финансирование строительства осуществляется в рамках программы ЕС European Union in Ukraine по поддержке Украины Ukraine Facility. Реализацию проектов будут обеспечивать Литовское центральное агентство по управлению проектами (CPMA) и Бельгийское агентство по международному сотрудничеству Enabel.

Игорь Клименко поблагодарил международных партнеров за поддержку и отметил, что коалиция является примером усиления защиты людей и устойчивости общин через совместные решения в условиях ежедневных угроз.

МВД дети Украина Днепр Одесса Чернигов Сумы Харьков Херсон Николаев война укрытие

