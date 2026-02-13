  1. В Україні

У Києві два дні обмежуватимуть рух Набережним шосе

08:12, 13 лютого 2026
Дорожні роботи на Печерську відбудуться 13-14 лютого з частковим обмеженням руху.
У Києві два дні обмежуватимуть рух Набережним шосе
У Києві роботи з ремонту ділянки Набережного шосе в Печерському районі перенесли на 13 та 14 лютого через погодні умови. Про це повідомили в КМДА.

Роботи проходитимуть щодня з 8:00 до 20:00 на ділянці проїжджої частини від транспортної розв’язки мосту ім. Є. О. Патона в напрямку Поштової площі. На час ремонту рух транспорту частково обмежуватимуть, пропускаючи автомобілі почергово однією смугою.

Київ дороги транспорт

