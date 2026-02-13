  1. В Украине

В Киеве два дня будут ограничивать движение по Набережному шоссе

08:12, 13 февраля 2026
Дорожные работы на Печерске состоятся 13-14 февраля с частичным ограничением движения.
В Киеве работы по ремонту участка Набережного шоссе в Печерском районе перенесли на 13 и 14 февраля из-за погодных условий. Об этом сообщили в КГГА.

Работы будут проходить ежедневно с 8:00 до 20:00 на участке проезжей части от транспортной развязки моста им. Е. О. Патона в направлении Почтовой площади. На время ремонта движение транспорта будет частично ограничено, автомобили будут пропускаться поочередно по одной полосе.

