МВС перевірить ДНК-експертизи, проведені одним методом, після випадку з Назаром Далецьким

Після ситуації з військовослужбовцем Назаром Далецьким, якого вважали загиблим і поховали на Львівщині, Міністерство внутрішніх справ ініціювало перевірку результатів ДНК-експертиз, виконаних із застосуванням лише одного методу дослідження. Про це повідомив заступник міністра МВС Леонід Тимченко.

У 2023 році в селі Великий Дорошів на Львівщині з військовими почестями поховали людину, яку за результатами ДНК-експертизи визнали Назаром Далецьким. Родині повідомили, що він загинув 25 вересня 2022 року в Куп’янському районі Харківської області.

5 лютого 2026 року Назар Далецький повернувся з полону, після чого стало очевидно, що сталася помилка в ідентифікації тіла.

У 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила, де служив військовий, підтвердили, що діяли на підставі офіційної постанови про встановлення особи за результатами порівняльного аналізу ДНК із матір’ю.

За словами Леоніда Тимченка, українські правоохоронці змогли потрапити на місце розстрілу колони на Харківщині лише через 17 днів після події — 12 жовтня 2022 року. Тіла були обгорілими та сильно понівеченими.

Із відібраних біологічних зразків сформували ДНК-профілі, які внесли до електронного реєстру геномної інформації людини. Експертиза, проведена фахівцями Харківського НДЕКЦ, показала збіг ДНК-профілю невпізнаного тіла з ДНК-профілем матері військового з імовірністю 99,99987%.

Заступник міністра наголосив, що висновок базувався на математичній формулі, а не на суб’єктивній оцінці експерта. Водночас у самому експертному висновку була рекомендація провести додаткове дослідження іншим методом або з використанням зразків іншого родича. Проте цього не зробили через брак ресурсів.

Нині, за словами Тимченка, всі дослідження з ідентифікації проводяться щонайменше двома методами або із залученням ДНК двох родичів.

Після цього випадку міністр внутрішніх справ доручив провести перевірку всіх висновків ДНК-експертиз із 2022 року і раніше, якщо рішення про ідентифікацію ухвалювалися на підставі лише одного методу дослідження.

11 лютого на Львівщині провели ексгумацію останків особи, похованої як Назар Далецький. Наразі фахівці встановлюють справжню особу загиблого, щоб поховати його під власним ім’ям.

