  1. В Украине

МВД проверит ДНК-экспертизы, проведенные одним методом, после случая с Назаром Далецким

10:35, 13 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
После этого случая будет проведена проверка всех выводов ДНК-экспертиз с 2022 года и ранее, если решения об идентификации принимались на основании только одного метода исследования.
МВД проверит ДНК-экспертизы, проведенные одним методом, после случая с Назаром Далецким
Фото: Общественное
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

После ситуации с военнослужащим Назаром Далецким, которого считали погибшим и похоронили во Львовской области, Министерство внутренних дел инициировало проверку результатов ДНК-экспертиз, выполненных с применением лишь одного метода исследования. Об этом сообщил заместитель министра МВД Леонид Тимченко.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В 2023 году в селе Великий Дорошов на Львовщине с воинскими почестями похоронили человека, которого по результатам ДНК-экспертизы признали Назаром Далецким. Семье сообщили, что он погиб 25 сентября 2022 года в Купянском районе Харьковской области.

5 февраля 2026 года Назар Далецкий вернулся из плена, после чего стало очевидно, что произошла ошибка в идентификации тела.

В 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила, где служил военнослужащий, подтвердили, что действовали на основании официального постановления об установлении личности по результатам сравнительного анализа ДНК с матерью.

По словам Леонида Тимченко, украинские правоохранители смогли попасть на место расстрела колонны на Харьковщине лишь через 17 дней после события — 12 октября 2022 года. Тела были обгоревшими и сильно изувеченными.

Из отобранных биологических образцов сформировали ДНК-профили, которые внесли в электронный реестр геномной информации человека. Экспертиза, проведенная специалистами Харьковского НДЭКЦ, показала совпадение ДНК-профиля неопознанного тела с ДНК-профилем матери военнослужащего с вероятностью 99,99987%.

Заместитель министра подчеркнул, что вывод основывался на математической формуле, а не на субъективной оценке эксперта. В то же время в самом экспертном заключении содержалась рекомендация провести дополнительное исследование другим методом или с использованием образцов другого родственника. Однако этого не сделали из-за нехватки ресурсов.

Сейчас, по словам Тимченко, все исследования по идентификации проводятся как минимум двумя методами либо с привлечением ДНК двух родственников.

После этого случая министр внутренних дел поручил провести проверку всех заключений ДНК-экспертиз с 2022 года и ранее, если решения об идентификации принимались на основании лишь одного метода исследования.

11 февраля во Львовской области провели эксгумацию останков человека, похороненного как Назар Далецкий. В настоящее время специалисты устанавливают настоящую личность погибшего, чтобы похоронить его под собственным именем.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

МВД Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ЕСПЧ признал незаконным перехват разговоров адвоката по делу «ВИХОР ПРОТИ УКРАЇНИ»

ЕСПЧ подчеркнул, что вмешательство в профессиональную коммуникацию юриста требует особой аргументации и проверки пропорциональности.

Правительство утвердило трехлетний план мероприятий по сокращению потребления алкоголя

Правительство внедряет системный подход к уменьшению негативных последствий потребления алкогольных напитков.

Подведение итогов года и планы на будущее: ВС впервые проводит заседание Пленума в новом формате — текстовая трансляция

«Судебно-юридическая газета» ведет текстовую трансляцию первого заседания Пленума в формате открытия Судебного года.

Неудобные вопросы к судье: откровенное интервью с председателем Хмельницкого горрайонного суда Еленой Павлюк

Неудобно спросить: вопросы к судье, которые очень хочется задать.

Проект Трудового кодекса сужает гарантии по оплате труда: ГНЭУ обнародовало замечания

ГНЭУ обращает внимание, что предложенные в проекте Трудового кодекса нормы могут ослабить защиту работников в вопросах оплаты труда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]