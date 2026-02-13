МВД проверит ДНК-экспертизы, проведенные одним методом, после случая с Назаром Далецким

После этого случая будет проведена проверка всех выводов ДНК-экспертиз с 2022 года и ранее, если решения об идентификации принимались на основании только одного метода исследования.

После ситуации с военнослужащим Назаром Далецким, которого считали погибшим и похоронили во Львовской области, Министерство внутренних дел инициировало проверку результатов ДНК-экспертиз, выполненных с применением лишь одного метода исследования. Об этом сообщил заместитель министра МВД Леонид Тимченко.

В 2023 году в селе Великий Дорошов на Львовщине с воинскими почестями похоронили человека, которого по результатам ДНК-экспертизы признали Назаром Далецким. Семье сообщили, что он погиб 25 сентября 2022 года в Купянском районе Харьковской области.

5 февраля 2026 года Назар Далецкий вернулся из плена, после чего стало очевидно, что произошла ошибка в идентификации тела.

В 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила, где служил военнослужащий, подтвердили, что действовали на основании официального постановления об установлении личности по результатам сравнительного анализа ДНК с матерью.

По словам Леонида Тимченко, украинские правоохранители смогли попасть на место расстрела колонны на Харьковщине лишь через 17 дней после события — 12 октября 2022 года. Тела были обгоревшими и сильно изувеченными.

Из отобранных биологических образцов сформировали ДНК-профили, которые внесли в электронный реестр геномной информации человека. Экспертиза, проведенная специалистами Харьковского НДЭКЦ, показала совпадение ДНК-профиля неопознанного тела с ДНК-профилем матери военнослужащего с вероятностью 99,99987%.

Заместитель министра подчеркнул, что вывод основывался на математической формуле, а не на субъективной оценке эксперта. В то же время в самом экспертном заключении содержалась рекомендация провести дополнительное исследование другим методом или с использованием образцов другого родственника. Однако этого не сделали из-за нехватки ресурсов.

Сейчас, по словам Тимченко, все исследования по идентификации проводятся как минимум двумя методами либо с привлечением ДНК двух родственников.

После этого случая министр внутренних дел поручил провести проверку всех заключений ДНК-экспертиз с 2022 года и ранее, если решения об идентификации принимались на основании лишь одного метода исследования.

11 февраля во Львовской области провели эксгумацию останков человека, похороненного как Назар Далецкий. В настоящее время специалисты устанавливают настоящую личность погибшего, чтобы похоронить его под собственным именем.

