  1. В Україні

Держпраці змінить правила перевірок бізнесу в межах нового Трудового кодексу

11:29, 13 лютого 2026
Мінекономіки анонсувало інституційну реформу Державної служби України з питань праці.
Реформа ринку праці, закладена в проєкті нового Трудового кодексу, передбачає не лише оновлення трудового законодавства, а й інституційну трансформацію системи державного нагляду. Про це повідомила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарія Марчак.

В інтерв’ю агентству «Укрінформ» вона зазначила, що проєкт кодексу визначає ключові параметри функціонування інспекції праці, однак не деталізує модель її роботи. Передбачається впровадження ризик-орієнтованого підходу до перевірок та чіткіше визначення повноважень інспекторів.

Йдеться насамперед про реформування діяльності Державної служби України з питань праці. Частину змін, які стосуються порядку роботи інспекції, уряд уже впроваджує через підзаконні акти, не очікуючи ухвалення нового кодексу.

Зокрема, готується нормативна база для масштабної цифровізації служби праці. Вона має бути інтегрована до єдиного цифрового периметру ринку праці в межах системи «Обрій», яка наразі розбудовується.

Крім того, плануються зміни для усунення дублювання повноважень між інспекцією праці та іншими органами влади — зокрема у сфері освіти та під час перевірок умов і безпеки праці.

У міністерстві прогнозують, що найближчим часом буде офіційно оголошено старт масштабної інституційної реформи Держпраці.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що проєкт нового Трудового кодексу (реєстр. №14386 від 15.01.2026) отримав низку принципових зауважень від Головного науково-експертного управління Верховної Ради України. Експерти ГНЕУ зазначають: частина запропонованих норм не лише виходить за межі предмета регулювання кодексу, а й створює ризики правової невизначеності, дублювання законодавства та надмірного навантаження на державу.

