Гоструда изменит правила проверок бизнеса в рамках нового Трудового кодекса

11:29, 13 февраля 2026
Минэкономики анонсировало институциональную реформу Государственной службы Украины по вопросам труда.
Реформа рынка труда, заложенная в проекте нового Трудового кодекса, предусматривает не только обновление трудового законодательства, но и институциональную трансформацию системы государственного надзора. Об этом сообщила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дарья Марчак.

В интервью агентству «Укринформ» она отметила, что проект кодекса определяет ключевые параметры функционирования инспекции труда, однако не детализирует модель ее работы. Предусматривается внедрение риск-ориентированного подхода к проверкам и более четкое определение полномочий инспекторов.

Речь идет прежде всего о реформировании деятельности Государственной службы Украины по вопросам труда. Часть изменений, касающихся порядка работы инспекции, правительство уже внедряет через подзаконные акты, не дожидаясь принятия нового кодекса.

В частности, готовится нормативная база для масштабной цифровизации службы труда. Она должна быть интегрирована в единый цифровой периметр рынка труда в рамках системы «Обрий», которая в настоящее время развивается.

Кроме того, планируются изменения для устранения дублирования полномочий между инспекцией труда и другими органами власти — в частности в сфере образования и при проверках условий и безопасности труда.

В министерстве прогнозируют, что в ближайшее время будет официально объявлен старт масштабной институциональной реформы Гоструда.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что проект нового Трудового кодекса (рег. №14386 от 15.01.2026) получил ряд принципиальных замечаний от Главного научно-экспертного управления Верховной Рады Украины. Эксперты ГНЭУ отмечают: часть предложенных норм не только выходит за пределы предмета регулирования кодекса, но и создает риски правовой неопределенности, дублирования законодательства и чрезмерной нагрузки на государство.

бизнес Гоструда Минэкономики

