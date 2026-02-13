Перша податкова декларація ФОП: що потрібно знати у 2026 році

ФОП має подати декларацію про майновий стан і доходи за той рік, коли він або почав працювати, або перейшов на спрощену систему оподаткування.

Фізичні особи – підприємці подають декларацію про майновий стан і доходи щороку у випадках, передбачених податковим законодавством.

Головне управління ДПС у Черкаській області надало роз’яснення щодо необхідності подання квартальної податкової декларації про майновий стан і доходи новоствореним підприємцем.

Зазначається, що відповідно до пп. 177.5.2 п. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу №2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) фізичні особи – підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку, або переходять на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, або перейшли із спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, подають податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі – податкова декларація) за результатами звітного року, в якому розпочата така діяльність або відбувся перехід на (перехід із) спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

Платники податку розраховують та сплачують авансові платежі у строки, визначені пп. 177.5.1 п. 177.5 ст. 177 ПКУ, що настануть у звітному податковому році.

При цьому податкова декларація за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року, подається самозайнятими особами, в тому числі фізичними особами – підприємцями до 1 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розд. IV ПКУ (пп. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 ПКУ).

