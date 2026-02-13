  1. В Украине

Первая налоговая декларация ФЛП: что нужно знать в 2026 году

19:54, 13 февраля 2026
ФЛП должен подать декларацию об имущественном положении и доходах за тот год, когда он либо начал работать, либо перешел на упрощенную систему налогообложения.
Физические лица – предприниматели подают декларацию о имущественном состоянии и доходах ежегодно в случаях, предусмотренных налоговым законодательством.

Главное управление ГНС в Черкасской области предоставило разъяснение относительно необходимости подачи квартальной налоговой декларации о имущественном состоянии и доходах вновь зарегистрированным предпринимателем.

Указывается, что в соответствии с подпунктом 177.5.2 пункта 177.5 статьи 177 Налогового кодекса №2755-VI с изменениями и дополнениями (далее – НКУ), физические лица – предприниматели, зарегистрированные в течение года в установленном законом порядке, либо перешедшие на упрощённую систему налогообложения, учёта и отчётности, либо перешедшие с упрощённой системы налогообложения, учёта и отчётности, подают налоговую декларацию о имущественном состоянии и доходах (далее – налоговая декларация) по результатам отчётного года, в котором начата такая деятельность или состоялся переход на (или с) упрощённую систему налогообложения, учёта и отчётности.

Налогоплательщики рассчитывают и уплачивают авансовые платежи в сроки, определённые подпунктом 177.5.1 пункта 177.5 статьи 177 НКУ, которые наступают в отчётном налоговом году.

При этом налоговая декларация за базовый отчётный (налоговый) период, который равен календарному году, подаётся самозанятыми лицами, в том числе физическими лицами – предпринимателями, до 1 мая года, следующего за отчётным, кроме случаев, предусмотренных разделом IV НКУ (подпункт 49.18.4 пункта 49.18 статьи 49 НКУ).

