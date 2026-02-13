Первая налоговая декларация ФЛП: что нужно знать в 2026 году
Физические лица – предприниматели подают декларацию о имущественном состоянии и доходах ежегодно в случаях, предусмотренных налоговым законодательством.
Главное управление ГНС в Черкасской области предоставило разъяснение относительно необходимости подачи квартальной налоговой декларации о имущественном состоянии и доходах вновь зарегистрированным предпринимателем.
Указывается, что в соответствии с подпунктом 177.5.2 пункта 177.5 статьи 177 Налогового кодекса №2755-VI с изменениями и дополнениями (далее – НКУ), физические лица – предприниматели, зарегистрированные в течение года в установленном законом порядке, либо перешедшие на упрощённую систему налогообложения, учёта и отчётности, либо перешедшие с упрощённой системы налогообложения, учёта и отчётности, подают налоговую декларацию о имущественном состоянии и доходах (далее – налоговая декларация) по результатам отчётного года, в котором начата такая деятельность или состоялся переход на (или с) упрощённую систему налогообложения, учёта и отчётности.
Налогоплательщики рассчитывают и уплачивают авансовые платежи в сроки, определённые подпунктом 177.5.1 пункта 177.5 статьи 177 НКУ, которые наступают в отчётном налоговом году.
При этом налоговая декларация за базовый отчётный (налоговый) период, который равен календарному году, подаётся самозанятыми лицами, в том числе физическими лицами – предпринимателями, до 1 мая года, следующего за отчётным, кроме случаев, предусмотренных разделом IV НКУ (подпункт 49.18.4 пункта 49.18 статьи 49 НКУ).
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.