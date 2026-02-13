Рідкісні професії на українському ринку праці: що роблять ракліст, кубівник і тамбурмажор

Чим займаються фахівці з незвичними назвами та в яких галузях вони працюють.

Гнутар, ланолінник, ракліст чи навіть артист-тамбурмажор — ці назви звучать радше як історичні або вузькоспеціалізовані терміни. Втім, такі професії офіційно присутні у класифікаторі й фігурують у переліках вакансій.

Державна служба зайнятості розповіла про п’ять рідкісних фахів та пояснила, що стоїть за кожним із них.

Артист-тамбурмажор: керівник маршу

Артист-тамбурмажор — це музикант, який очолює колону оркестру під час маршу. Найчастіше такі фахівці працюють у військових музичних колективах.

Саме тамбурмажор іде попереду оркестру та керує музикантами за допомогою декоративного жезла. Нерідко він поєднує функції керівника маршу та барабанщика.

У класифікаторі професій цей фах належить до розділу «професіонали в галузі музики». Поруч — акомпаніатор, капельмейстер і диригент.

Ключова особливість: відповідальність не лише за ритм, а й за стройову дисципліну колективу під час урочистостей і парадів.

Гнутар по дереву: майстер складних форм

Гнутар — або гнутар по дереву — це майстер, який виготовляє складні вигнуті деталі для меблів та інтер’єрного декору.

Технологія передбачає гідротермічну обробку: дерево нагрівають парою, гарячою водою або високою температурою, щоб підвищити його еластичність і змінити колір. Після цього заготовки згинають на спеціальних верстатах.

Професія входить до розділу «кваліфіковані робітники з інструментом», групи «столяри». У цій самій групі — бондар (виготовлення бочок), виробник берд (деталей ткацького верстата), личкувальник меблевих деталей.

Чому це актуально: попит на індивідуальні меблі та дизайнерські рішення підтримує інтерес до традиційних деревообробних технологій.

Кубівник: підсобна робота на кухні

Кубівник — це підсобний працівник кухні. Його обов’язки зазвичай включають кип’ятіння води, миття посуду та прибирання робочого простору після кухарів.

У класифікації ця професія належить до «найпростіших професій» у групі підсобних робітників та прибиральників у конторах, готелях та інших установах.

Поруч у переліку — каштелян (веде облік спецодягу), кухонний робітник та уніформіст (технічне обслуговування циркових шоу).

Контекст: попри простоту функцій, ця робота є базовою для функціонування закладів харчування.

Ланолінник: фахівець із тваринного воску

Ланолінник працює з ланоліном — тваринним воском, який отримують під час очищення жиру з овечої вовни.

Фахівці цієї професії зайняті на олієжирових або фармацевтичних підприємствах. Вони готують сировину для виробництва кремів, мазей та косметичних засобів.

Професія входить до розділу працівників, які обслуговують та контролюють технологічне устаткування у виробництві фармацевтичної продукції та косметики. У цій же групі — капілярник (витягує діючі речовини з рослинної сировини), фіксаторник (виготовляє ортопедичні вироби), шпредингіст (готує реагенти).

Важливість: ланолін широко застосовують у косметології та медицині завдяки його зволожувальним і захисним властивостям.

Ракліст: спеціаліст із нанесення малюнків

Ракліст — працівник текстильного або мануфактурного виробництва. Він керує машинами, які наносять кольорові малюнки на тканини, трикотаж чи плівкові матеріали.

Існує два напрями: раклісти у текстильному виробництві та раклісти у виготовленні фарфорових і фаянсових виробів.

Фах віднесено до «кваліфікованих робітників з інструментом», зокрема до групи гончарів та виробників скляних виробів. Серед суміжних професій — ангобувальник (наносить глину), інкрустатор (вирізає малюнки), контурувальник (наносить контури).

Роль у виробництві: саме від точності роботи ракліста залежить якість декоративного оформлення продукції.

