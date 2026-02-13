Редкие профессии на украинском рынке труда: что делают раклист, кубовник и тамбурмажор
Гнутар, ланолинник, раклист или даже артист-тамбурмажор — эти названия звучат скорее как исторические или узкоспециализированные термины. Однако такие профессии официально присутствуют в классификаторе и фигурируют в перечнях вакансий.
Государственная служба занятости рассказала о пяти редких специальностях и объяснила, что стоит за каждой из них.
Артист-тамбурмажор: руководитель марша
Артист-тамбурмажор — это музыкант, который возглавляет колонну оркестра во время марша. Чаще всего такие специалисты работают в военных музыкальных коллективах.
Именно тамбурмажор идет впереди оркестра и управляет музыкантами с помощью декоративного жезла. Нередко он совмещает функции руководителя марша и барабанщика.
В классификаторе профессий эта специальность относится к разделу «профессионалы в области музыки». Рядом — аккомпаниатор, капельмейстер и дирижер.
Ключевая особенность: ответственность не только за ритм, но и за строевую дисциплину коллектива во время торжеств и парадов.
Гнутарь по дереву: мастер сложных форм
Гнутарь — или гнутарь по дереву — это мастер, который изготавливает сложные изогнутые детали для мебели и интерьерного декора.
Технология предусматривает гидротермическую обработку: дерево нагревают паром, горячей водой или высокой температурой, чтобы повысить его эластичность и изменить цвет. После этого заготовки сгибают на специальных станках.
Профессия входит в раздел «квалифицированные рабочие с инструментом», группы «столяры». В этой же группе — бондарь (изготовление бочек), изготовитель берд (деталей ткацкого станка), облицовщик мебельных деталей.
Почему это актуально: спрос на индивидуальную мебель и дизайнерские решения поддерживает интерес к традиционным деревообрабатывающим технологиям.
Кубовник: подсобная работа на кухне
Кубовник — это подсобный работник кухни. Его обязанности обычно включают кипячение воды, мытье посуды и уборку рабочего пространства после поваров.
В классификации эта профессия относится к «наипростейшим профессиям» в группе подсобных рабочих и уборщиков в конторах, гостиницах и других учреждениях.
Рядом в перечне — кастелян (ведет учет спецодежды), кухонный работник и униформист (техническое обслуживание цирковых шоу).
Контекст: несмотря на простоту функций, эта работа является базовой для функционирования заведений общественного питания.
Ланолинник: специалист по животному воску
Ланолинник работает с ланолином — животным воском, который получают при очистке жира из овечьей шерсти.
Специалисты этой профессии заняты на масло-жировых или фармацевтических предприятиях. Они готовят сырье для производства кремов, мазей и косметических средств.
Профессия входит в раздел работников, которые обслуживают и контролируют работу технологического оборудования в производстве фармацевтической продукции и косметики. В этой же группе — капилярник (извлекает действующие вещества из растительного сырья), фиксаторник (изготавливает ортопедические изделия), шпредингиcт (готовит реагенты).
Важность: ланолин широко применяют в косметологии и медицине благодаря его увлажняющим и защитным свойствам.
Раклист: специалист по нанесению рисунков
Раклист — работник текстильного или мануфактурного производства. Он управляет машинами, которые наносят цветные рисунки на ткани, трикотаж или пленочные материалы.
Существует два направления: раклисты в текстильном производстве и при изготовлении фарфоровых и фаянсовых изделий.
Специальность отнесена к «квалифицированным рабочим с инструментом», в частности к группе гончаров и изготовителей стеклянных изделий. Среди смежных профессий — ангобировщик (наносит глину), инкрустатор (вырезает рисунки), контуровщик (наносит контуры).
Роль в производстве: именно от точности работы раклиста зависит качество декоративного оформления продукции.
