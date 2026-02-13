Редкие профессии на украинском рынке труда: что делают раклист, кубовник и тамбурмажор

Чем занимаются специалисты с необычными названиями и в каких отраслях они работают.

Гнутар, ланолинник, раклист или даже артист-тамбурмажор — эти названия звучат скорее как исторические или узкоспециализированные термины. Однако такие профессии официально присутствуют в классификаторе и фигурируют в перечнях вакансий.

Государственная служба занятости рассказала о пяти редких специальностях и объяснила, что стоит за каждой из них.

Артист-тамбурмажор: руководитель марша

Артист-тамбурмажор — это музыкант, который возглавляет колонну оркестра во время марша. Чаще всего такие специалисты работают в военных музыкальных коллективах.

Именно тамбурмажор идет впереди оркестра и управляет музыкантами с помощью декоративного жезла. Нередко он совмещает функции руководителя марша и барабанщика.

В классификаторе профессий эта специальность относится к разделу «профессионалы в области музыки». Рядом — аккомпаниатор, капельмейстер и дирижер.

Ключевая особенность: ответственность не только за ритм, но и за строевую дисциплину коллектива во время торжеств и парадов.

Гнутарь по дереву: мастер сложных форм

Гнутарь — или гнутарь по дереву — это мастер, который изготавливает сложные изогнутые детали для мебели и интерьерного декора.

Технология предусматривает гидротермическую обработку: дерево нагревают паром, горячей водой или высокой температурой, чтобы повысить его эластичность и изменить цвет. После этого заготовки сгибают на специальных станках.

Профессия входит в раздел «квалифицированные рабочие с инструментом», группы «столяры». В этой же группе — бондарь (изготовление бочек), изготовитель берд (деталей ткацкого станка), облицовщик мебельных деталей.

Почему это актуально: спрос на индивидуальную мебель и дизайнерские решения поддерживает интерес к традиционным деревообрабатывающим технологиям.

Кубовник: подсобная работа на кухне

Кубовник — это подсобный работник кухни. Его обязанности обычно включают кипячение воды, мытье посуды и уборку рабочего пространства после поваров.

В классификации эта профессия относится к «наипростейшим профессиям» в группе подсобных рабочих и уборщиков в конторах, гостиницах и других учреждениях.

Рядом в перечне — кастелян (ведет учет спецодежды), кухонный работник и униформист (техническое обслуживание цирковых шоу).

Контекст: несмотря на простоту функций, эта работа является базовой для функционирования заведений общественного питания.

Ланолинник: специалист по животному воску

Ланолинник работает с ланолином — животным воском, который получают при очистке жира из овечьей шерсти.

Специалисты этой профессии заняты на масло-жировых или фармацевтических предприятиях. Они готовят сырье для производства кремов, мазей и косметических средств.

Профессия входит в раздел работников, которые обслуживают и контролируют работу технологического оборудования в производстве фармацевтической продукции и косметики. В этой же группе — капилярник (извлекает действующие вещества из растительного сырья), фиксаторник (изготавливает ортопедические изделия), шпредингиcт (готовит реагенты).

Важность: ланолин широко применяют в косметологии и медицине благодаря его увлажняющим и защитным свойствам.

Раклист: специалист по нанесению рисунков

Раклист — работник текстильного или мануфактурного производства. Он управляет машинами, которые наносят цветные рисунки на ткани, трикотаж или пленочные материалы.

Существует два направления: раклисты в текстильном производстве и при изготовлении фарфоровых и фаянсовых изделий.

Специальность отнесена к «квалифицированным рабочим с инструментом», в частности к группе гончаров и изготовителей стеклянных изделий. Среди смежных профессий — ангобировщик (наносит глину), инкрустатор (вырезает рисунки), контуровщик (наносит контуры).

Роль в производстве: именно от точности работы раклиста зависит качество декоративного оформления продукции.

