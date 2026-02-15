Користування телефоном за кермом — який штраф чекає на водіїв за порушення

Поліція нагадала про штраф за користування телефону за кермом.

Фото: 24tv.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Водіям нагадали про відповідальність за використання мобільного телефону за кермом. У випадку порушення на водіїв чекає штраф у розмірі 510 гривень. Про це повідомила патрульна поліція Київської області.

Там зазначили, що дозволяється користуватися засобами зв’язку за допомогою спеціальної гарнітури, що дає змогу не відволікатися від керування автомобілем.

«Нагадуємо, що за таке правопорушення передбачена адміністративна відповідальність за ч. 2 ст. 122 (Користування під час руху транспортного засобу засобами зв’язку, не обладнаними технічними пристроями, що дозволяють вести перемови без допомоги рук) КУпАП. За таке порушення передбачено штраф на суму — 510 гривень», - заявили у поліції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.