Пользование телефоном за рулем — какой штраф ждет водителей за нарушение

Полиция напомнила о штрафе за пользование телефоном за рулем.

Фото: 24tv.ua

Водителям напомнили об ответственности за использование мобильного телефона во время управления транспортным средством. В случае нарушения водителей ожидает штраф в размере 510 гривен. Об этом сообщила патрульная полиция Киевской области.

Там отметили, что разрешается пользоваться средствами связи с помощью специальной гарнитуры, которая позволяет не отвлекаться от управления автомобилем.

«Напоминаем, что за такое правонарушение предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 122 (Пользование во время движения транспортного средства средствами связи, не оборудованными техническими устройствами, позволяющими вести переговоры без помощи рук) КУпАП. За такое нарушение предусмотрен штраф в сумме — 510 гривен», — заявили в полиции.

