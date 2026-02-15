  1. В Украине

Пользование телефоном за рулем — какой штраф ждет водителей за нарушение

07:00, 15 февраля 2026
Полиция напомнила о штрафе за пользование телефоном за рулем.
Фото: 24tv.ua
Водителям напомнили об ответственности за использование мобильного телефона во время управления транспортным средством. В случае нарушения водителей ожидает штраф в размере 510 гривен. Об этом сообщила патрульная полиция Киевской области.

Там отметили, что разрешается пользоваться средствами связи с помощью специальной гарнитуры, которая позволяет не отвлекаться от управления автомобилем.

«Напоминаем, что за такое правонарушение предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 122 (Пользование во время движения транспортного средства средствами связи, не оборудованными техническими устройствами, позволяющими вести переговоры без помощи рук) КУпАП. За такое нарушение предусмотрен штраф в сумме — 510 гривен», — заявили в полиции.

Лента новостей

