Військові до 30 років можуть подавати документи для вступу до ЗФПВО та ВНЗ – покрокова інструкція

Рапорти приймають з 1 лютого до 1 квітня для участі у вступних випробуваннях та конкурсному відборі.

Рівненський обласний ТЦК та СП нагадав, що військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу віком до 30 років можуть подавати рапорт про допуск до вступу на навчання до закладів фахової підготовки військової освіти (ЗФПВО), військових вищих навчальних закладів (ВВНЗ) та військових науково-педагогічних закладів (ВНП ЗВО).

Рапорт подається особисто за підпорядкованістю і має містити:

військове звання, ПІБ, дату народження;

займана посада та місце проживання;

заклад освіти та рівень освіти;

ВВНЗ або коледж, до якого планується вступ;

обрану спеціальність із кодом і назвою.

Військовослужбовці, що відповідають вимогам Правил прийому, направляються на медичний огляд військово-лікарською комісією для визначення придатності до навчання. У разі неможливості проходження огляду за місцем служби, він проводиться під час вступних випробувань безпосередньо у закладі освіти.

Командири військових частин до 1 квітня оформлюють і надсилають особові справи вступників у встановленому порядку до служб персоналу. Рішення про зарахування або відмову приймають старші командири, а у разі позитивного рішення документи подаються до 10 квітня.

Вступ здійснюється за схемою підготовки «курсант» на основі результатів національного мультипредметного тесту (НМТ)/ЗНО, вступних іспитів або співбесід у закладі освіти, а також оцінки фізичної підготовки.

