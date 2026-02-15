  1. В Украине

Военные до 30 лет могут подавать документы для поступления в ЗФПВО и вузы – пошаговая инструкция

13:28, 15 февраля 2026
Рапорты принимаются с 1 февраля по 1 апреля для участия во вступительных испытаниях и конкурсном отборе.
Военные до 30 лет могут подавать документы для поступления в ЗФПВО и вузы – пошаговая инструкция
Ровенский областной ТЦК и СП напомнил, что военнослужащие рядового, сержантского и старшинского состава в возрасте до 30 лет могут подавать рапорт о допуске к поступлению на обучение в учреждения профессиональной подготовки военного образования (ЗФПВО), военные высшие учебные заведения (ВВУЗ) и военных научно-педагогических учреждений (ВНП ЗВО).

Рапорт подается лично по подчиненности и должен содержать:

  • воинское звание, ФИО, дату рождения;
  • занимаемая должность и место жительства;
  • учебное заведение и уровень образования;
  • ВВУЗ или колледж, в который планируется поступление;
  • выбранную специальность с кодом и названием.

Военнослужащие, отвечающие требованиям Правил приема, направляются на медицинский осмотр военно-врачебной комиссией для определения пригодности к обучению. В случае невозможности прохождения осмотра по месту службы, он проводится во время вступительных испытаний непосредственно в учебном заведении.

Командиры воинских частей до 1 апреля оформляют и направляют личные дела поступающих в установленном порядке в службы персонала. Решение о зачислении или отказе принимают старшие командиры, а в случае положительного решения документы подаются до 10 апреля.

Поступление осуществляется по схеме подготовки «курсант» на основе результатов национального мультипредметного теста (НМТ)/ВНО, вступительных экзаменов или собеседований в учебном заведении, а также оценки физической подготовки.

военные ТЦК университет

