Военные до 30 лет могут подавать документы для поступления в ЗФПВО и вузы – пошаговая инструкция

Рапорты принимаются с 1 февраля по 1 апреля для участия во вступительных испытаниях и конкурсном отборе.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ровенский областной ТЦК и СП напомнил, что военнослужащие рядового, сержантского и старшинского состава в возрасте до 30 лет могут подавать рапорт о допуске к поступлению на обучение в учреждения профессиональной подготовки военного образования (ЗФПВО), военные высшие учебные заведения (ВВУЗ) и военных научно-педагогических учреждений (ВНП ЗВО).

Рапорт подается лично по подчиненности и должен содержать:

воинское звание, ФИО, дату рождения;

занимаемая должность и место жительства;

учебное заведение и уровень образования;

ВВУЗ или колледж, в который планируется поступление;

выбранную специальность с кодом и названием.

Военнослужащие, отвечающие требованиям Правил приема, направляются на медицинский осмотр военно-врачебной комиссией для определения пригодности к обучению. В случае невозможности прохождения осмотра по месту службы, он проводится во время вступительных испытаний непосредственно в учебном заведении.

Командиры воинских частей до 1 апреля оформляют и направляют личные дела поступающих в установленном порядке в службы персонала. Решение о зачислении или отказе принимают старшие командиры, а в случае положительного решения документы подаются до 10 апреля.

Поступление осуществляется по схеме подготовки «курсант» на основе результатов национального мультипредметного теста (НМТ)/ВНО, вступительных экзаменов или собеседований в учебном заведении, а также оценки физической подготовки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.