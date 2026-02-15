Перший контракт у ЗСУ – яку одноразову виплату отримають новобранці

Розмір виплати залежить від військового звання та вперше укладеного контракту.

Рівненський обласний ТЦК та СП повідомив, що військовослужбовці, які вперше укладають строковий контракт у Збройних Силах України, отримують одноразову грошову виплату.

У 2026 році розмір виплати становить:

рядовий склад — 26 624 грн;

сержантський та старшинський склад — 29 952 грн;

офіцерський склад — 33 280 грн.

За даними ТЦК, контрактна служба передбачає стабільне грошове забезпечення, соціальні гарантії, можливість обирати посаду за фахом та планувати кар’єру у війську.

Укласти контракт можуть громадяни України, іноземці та особи без громадянства віком від 18 років, а також ті, хто наразі проходить службу за мобілізацією. Військова служба за контрактом розглядається як свідомий вибір та альтернатива мобілізації в умовах воєнного стану.

