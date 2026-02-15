Первый контракт в ВСУ – какую единовременную выплату получат новобранцы

Размер выплаты зависит от воинского звания и впервые заключенного контракта.

Фото: Armyinform

Ровенский областной ТЦК и СП сообщил, что военнослужащие, которые впервые заключают срочный контракт в Вооруженных Силах Украины, получают единовременную денежную выплату.

В 2026 году размер выплаты составляет:

рядовой состав — 26 624 грн;

сержантский и старшинский состав — 29 952 грн;

офицерский состав — 33 280 грн.

По данным ТЦК, контрактная служба предусматривает стабильное денежное обеспечение, социальные гарантии, возможность выбирать должность по специальности и планировать карьеру в армии.

Заключить контракт могут граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства в возрасте от 18 лет, а также те, кто в настоящее время проходит службу по мобилизации. Военная служба по контракту рассматривается как сознательный выбор и альтернатива мобилизации в условиях военного положения.

