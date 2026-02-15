Чорноморськ і частина Одеси без світла, а водопостачання – за графіками

Перебої зафіксовані в Одеському районі, зокрема у Чорноморську та частково в Одесі.

У ніч на 14 лютого в Одеській області сталася аварійна ситуація на обладнанні однієї з енергетичних компаній. Унаслідок цього частина абонентів і окремі об’єкти критичної інфраструктури тимчасово залишилися без електропостачання. Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації.

За інформацією енергетиків, перебої зі світлом зафіксовано в Одеському районі, зокрема в Чорноморську, а також частково в Одесі.

Наразі фахівці проводять роботи з відновлення електропостачання. Об’єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення за допомогою генераторів.

У Чорноморську водопостачання організували за графіками. В Одесі, зокрема в Київському, Приморському та Хаджибейському районах, забезпечили підвезення технічної води.

Для підтримки мешканців області працюють 570 Пунктів незламності. Протягом доби ними скористалися майже чотири тисячі людей. Влада закликає жителів зберігати спокій, поки аварійні служби продовжують відновлювальні роботи.

