Черноморск и часть Одессы без света, а водоснабжение – по графикам

Перебои зафиксированы в Одесском районе, в частности в Черноморске и частично в Одессе.

В ночь на 14 февраля в Одесской области произошла аварийная ситуация на оборудовании одной из энергетических компаний. В результате часть абонентов и отдельные объекты критической инфраструктуры временно остались без электроснабжения. Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации.

По информации энергетиков, перебои со светом зафиксированы в Одесском районе, в частности в Черноморске, а также частично в Одессе.

В настоящее время специалисты проводят работы по восстановлению электроснабжения. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание с помощью генераторов.

В Черноморске водоснабжение организовано по графикам. В Одессе, в частности в Киевском, Приморском и Хаджибейском районах, обеспечили подвоз технической воды.

Для поддержки жителей области работают 570 пунктов несокрушимости. В течение суток ими воспользовались почти четыре тысячи человек. Власти призывают жителей сохранять спокойствие, пока аварийные службы продолжают восстановительные работы.

