Продаж товару із доставкою кур’єром: коли обов’язковий РРО та фіскальний чек

Податкова пояснила, у яких випадках підприємець може працювати без РРО, а коли чек обов’язковий.

Підприємцям, які продають товари з доставкою власним кур’єром, варто уважно ставитися до оформлення розрахунків. Від способу оплати залежить, чи потрібно застосовувати реєстратор розрахункових операцій (РРО) або програмний РРО (ПРРО). Про це нагадали у Головному управлінні ДПС у Житомирській області.

Що вважається розрахунковою операцією

Розрахункова операція — це приймання від покупця готівки, платіжних карток, чеків, жетонів тощо за місцем продажу товарів або послуг. Також до таких операцій належить повернення коштів за товар чи послугу.

Якщо покупець розраховується банківською карткою, продавець зобов’язаний оформити відповідний розрахунковий документ у безготівковій формі. У разі повернення товару — оформити документи на перерахування коштів у банк покупця.

Коли РРО можна не застосовувати

РРО або ПРРО не потрібні лише в одному випадку — якщо покупець перераховує кошти виключно на поточний рахунок продавця за повними банківськими реквізитами у форматі IBAN.

Така оплата не вважається розрахунковою операцією, адже кошти надходять безпосередньо на рахунок, а не приймаються в місці реалізації товару.

Доставка кур’єром: що обов’язково

Якщо розрахунок відбувається:

готівкою;

платіжною карткою через POS-термінал;

іншим способом, що передбачає приймання коштів під час доставки,

застосування РРО або ПРРО є обов’язковим.

У разі продажу товару з оплатою у місці доставки кур’єр продавця повинен оформити та видати покупцеві фіскальний чек на повну суму покупки.

Як можна видати фіскальний чек

Закон дозволяє надавати чек у кількох форматах:

відображення на дисплеї РРО або пристрою з ПРРО QR-коду, який покупець може відсканувати для перевірки документа;

надсилання електронного чека на номер телефону або електронну пошту покупця.

