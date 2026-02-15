Продажа товара с доставкой курьером: когда обязателен РРО и фискальный чек

Налоговая объяснила, в каких случаях предприниматель может работать без РРО, а когда чек обязателен.

Предпринимателям, которые продают товары с доставкой собственным курьером, стоит внимательно относиться к оформлению расчетов. От способа оплаты зависит, нужно ли применять регистратор расчетных операций (РРО) или программный РРО (ПРРО). Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Житомирской области.

Что считается расчетной операцией

Расчетная операция — это прием от покупателя наличных средств, платежных карт, чеков, жетонов и т.д. по месту продажи товаров или услуг. Также к таким операциям относится возврат средств за товар или услугу.

Если покупатель рассчитывается банковской картой, продавец обязан оформить соответствующий расчетный документ в безналичной форме. В случае возврата товара — оформить документы на перечисление средств в банк покупателя.

Когда РРО можно не применять

РРО или ПРРО не нужны только в одном случае — если покупатель перечисляет средства исключительно на текущий счет продавца по полным банковским реквизитам в формате IBAN.

Такая оплата не считается расчетной операцией, поскольку средства поступают непосредственно на счет, а не принимаются в месте реализации товара.

Доставка курьером: что обязательно

Если расчет происходит:

наличными;

платежной картой через POS-терминал;

иным способом, предусматривающим прием средств во время доставки,

применение РРО или ПРРО является обязательным.

В случае продажи товара с оплатой в месте доставки курьер продавца обязан оформить и выдать покупателю фискальный чек на полную сумму покупки.

Как можно выдать фискальный чек

Закон разрешает предоставлять чек в нескольких форматах:

отображение на дисплее РРО или устройства с ПРРО QR-кода, который покупатель может отсканировать для проверки документа;

направление электронного чека на номер телефона или электронную почту покупателя.

