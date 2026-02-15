  1. В Украине

Продажа товара с доставкой курьером: когда обязателен РРО и фискальный чек

15:16, 15 февраля 2026
Налоговая объяснила, в каких случаях предприниматель может работать без РРО, а когда чек обязателен.
Предпринимателям, которые продают товары с доставкой собственным курьером, стоит внимательно относиться к оформлению расчетов. От способа оплаты зависит, нужно ли применять регистратор расчетных операций (РРО) или программный РРО (ПРРО). Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Житомирской области.

Что считается расчетной операцией

Расчетная операция — это прием от покупателя наличных средств, платежных карт, чеков, жетонов и т.д. по месту продажи товаров или услуг. Также к таким операциям относится возврат средств за товар или услугу.

Если покупатель рассчитывается банковской картой, продавец обязан оформить соответствующий расчетный документ в безналичной форме. В случае возврата товара — оформить документы на перечисление средств в банк покупателя.

Когда РРО можно не применять

РРО или ПРРО не нужны только в одном случае — если покупатель перечисляет средства исключительно на текущий счет продавца по полным банковским реквизитам в формате IBAN.

Такая оплата не считается расчетной операцией, поскольку средства поступают непосредственно на счет, а не принимаются в месте реализации товара.

Доставка курьером: что обязательно

Если расчет происходит:

  • наличными;
  • платежной картой через POS-терминал;
  • иным способом, предусматривающим прием средств во время доставки,
  • применение РРО или ПРРО является обязательным.

В случае продажи товара с оплатой в месте доставки курьер продавца обязан оформить и выдать покупателю фискальный чек на полную сумму покупки.

Как можно выдать фискальный чек

Закон разрешает предоставлять чек в нескольких форматах:

  • отображение на дисплее РРО или устройства с ПРРО QR-кода, который покупатель может отсканировать для проверки документа;
  • направление электронного чека на номер телефона или электронную почту покупателя.

налоговая ГНС налоги

