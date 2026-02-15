Продажа товара с доставкой курьером: когда обязателен РРО и фискальный чек
Предпринимателям, которые продают товары с доставкой собственным курьером, стоит внимательно относиться к оформлению расчетов. От способа оплаты зависит, нужно ли применять регистратор расчетных операций (РРО) или программный РРО (ПРРО). Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Житомирской области.
Что считается расчетной операцией
Расчетная операция — это прием от покупателя наличных средств, платежных карт, чеков, жетонов и т.д. по месту продажи товаров или услуг. Также к таким операциям относится возврат средств за товар или услугу.
Если покупатель рассчитывается банковской картой, продавец обязан оформить соответствующий расчетный документ в безналичной форме. В случае возврата товара — оформить документы на перечисление средств в банк покупателя.
Когда РРО можно не применять
РРО или ПРРО не нужны только в одном случае — если покупатель перечисляет средства исключительно на текущий счет продавца по полным банковским реквизитам в формате IBAN.
Такая оплата не считается расчетной операцией, поскольку средства поступают непосредственно на счет, а не принимаются в месте реализации товара.
Доставка курьером: что обязательно
Если расчет происходит:
- наличными;
- платежной картой через POS-терминал;
- иным способом, предусматривающим прием средств во время доставки,
- применение РРО или ПРРО является обязательным.
В случае продажи товара с оплатой в месте доставки курьер продавца обязан оформить и выдать покупателю фискальный чек на полную сумму покупки.
Как можно выдать фискальный чек
Закон разрешает предоставлять чек в нескольких форматах:
- отображение на дисплее РРО или устройства с ПРРО QR-кода, который покупатель может отсканировать для проверки документа;
- направление электронного чека на номер телефона или электронную почту покупателя.
