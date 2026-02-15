  1. В Україні

Лікарняні в Україні: коли Пенсійний фонд може відмовити у виплаті допомоги

15:52, 15 лютого 2026
ПФУ назвав перелік підстав, через які працівники можуть втратити право на виплати.
В Україні навіть під час воєнного стану зберігається право працівників на допомогу по тимчасовій непрацездатності. Однак у низці випадків Пенсійний фонд може відмовити у виплаті лікарняних. Про це повідомили у Головному управлінні ПФУ в Луганській області, нагадавши ключові підстави для відмови.

Коли лікарняні не оплачуються

Допомога по тимчасовій непрацездатності не надається за період, коли застрахована особа перебуває:

  • у відпустці без збереження заробітної плати;
  • у творчій відпустці;
  • у додатковій відпустці у зв’язку з навчанням.

Окремою підставою для відмови є випадок, коли період непрацездатності, зазначений у листку непрацездатності, визнано необґрунтованим.

Випадки, коли виплати не передбачені законом

Пенсійний фонд наголошує: лікарняні не оплачуються, якщо травма або захворювання сталися:

  • під час вчинення кримінального правопорушення;
  • у разі навмисного заподіяння шкоди власному здоров’ю чи симуляції хвороби;
  • під час перебування під арештом або проходження судово-медичної експертизи;
  • у період примусового лікування, призначеного судом.

Також підставою для відмови є тимчасова непрацездатність через захворювання або травму, що виникли внаслідок алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних із таким станом.

Порушення режиму лікування — ризик втрати виплат

Право на допомогу може бути втрачено і в разі порушення встановленого лікарем режиму. Якщо застрахована особа:

  • не виконує рекомендації лікаря або фахівців із реабілітації;
  • порушує індивідуальний план реабілітації;
  • без поважної причини не з’являється на медичний огляд, зокрема до лікарсько-консультативної комісії,

виплати припиняються з дня порушення. Строк такого припинення визначає орган, який призначає допомогу.

Пенсійний фонд ПФУ лікарняні

