Лікарняні в Україні: коли Пенсійний фонд може відмовити у виплаті допомоги

В Україні навіть під час воєнного стану зберігається право працівників на допомогу по тимчасовій непрацездатності. Однак у низці випадків Пенсійний фонд може відмовити у виплаті лікарняних. Про це повідомили у Головному управлінні ПФУ в Луганській області, нагадавши ключові підстави для відмови.

Коли лікарняні не оплачуються

Допомога по тимчасовій непрацездатності не надається за період, коли застрахована особа перебуває:

у відпустці без збереження заробітної плати;

у творчій відпустці;

у додатковій відпустці у зв’язку з навчанням.

Окремою підставою для відмови є випадок, коли період непрацездатності, зазначений у листку непрацездатності, визнано необґрунтованим.

Випадки, коли виплати не передбачені законом

Пенсійний фонд наголошує: лікарняні не оплачуються, якщо травма або захворювання сталися:

під час вчинення кримінального правопорушення;

у разі навмисного заподіяння шкоди власному здоров’ю чи симуляції хвороби;

під час перебування під арештом або проходження судово-медичної експертизи;

у період примусового лікування, призначеного судом.

Також підставою для відмови є тимчасова непрацездатність через захворювання або травму, що виникли внаслідок алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних із таким станом.

Порушення режиму лікування — ризик втрати виплат

Право на допомогу може бути втрачено і в разі порушення встановленого лікарем режиму. Якщо застрахована особа:

не виконує рекомендації лікаря або фахівців із реабілітації;

порушує індивідуальний план реабілітації;

без поважної причини не з’являється на медичний огляд, зокрема до лікарсько-консультативної комісії,

виплати припиняються з дня порушення. Строк такого припинення визначає орган, який призначає допомогу.

