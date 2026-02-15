Лікарняні в Україні: коли Пенсійний фонд може відмовити у виплаті допомоги
В Україні навіть під час воєнного стану зберігається право працівників на допомогу по тимчасовій непрацездатності. Однак у низці випадків Пенсійний фонд може відмовити у виплаті лікарняних. Про це повідомили у Головному управлінні ПФУ в Луганській області, нагадавши ключові підстави для відмови.
Коли лікарняні не оплачуються
Допомога по тимчасовій непрацездатності не надається за період, коли застрахована особа перебуває:
- у відпустці без збереження заробітної плати;
- у творчій відпустці;
- у додатковій відпустці у зв’язку з навчанням.
Окремою підставою для відмови є випадок, коли період непрацездатності, зазначений у листку непрацездатності, визнано необґрунтованим.
Випадки, коли виплати не передбачені законом
Пенсійний фонд наголошує: лікарняні не оплачуються, якщо травма або захворювання сталися:
- під час вчинення кримінального правопорушення;
- у разі навмисного заподіяння шкоди власному здоров’ю чи симуляції хвороби;
- під час перебування під арештом або проходження судово-медичної експертизи;
- у період примусового лікування, призначеного судом.
Також підставою для відмови є тимчасова непрацездатність через захворювання або травму, що виникли внаслідок алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних із таким станом.
Порушення режиму лікування — ризик втрати виплат
Право на допомогу може бути втрачено і в разі порушення встановленого лікарем режиму. Якщо застрахована особа:
- не виконує рекомендації лікаря або фахівців із реабілітації;
- порушує індивідуальний план реабілітації;
- без поважної причини не з’являється на медичний огляд, зокрема до лікарсько-консультативної комісії,
виплати припиняються з дня порушення. Строк такого припинення визначає орган, який призначає допомогу.
