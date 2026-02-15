Больничные в Украине: когда Пенсионный фонд может отказать в выплате пособия
В Украине даже во время военного положения сохраняется право работников на пособие по временной нетрудоспособности. Однако в ряде случаев Пенсионный фонд может отказать в выплате больничных. Об этом сообщили в Главном управлении ПФУ в Луганской области, напомнив ключевые основания для отказа.
Когда больничные не оплачиваются
Пособие по временной нетрудоспособности не предоставляется за период, когда застрахованное лицо находится:
- в отпуске без сохранения заработной платы;
- в творческом отпуске;
- в дополнительном отпуске в связи с обучением.
Отдельным основанием для отказа является случай, когда период нетрудоспособности, указанный в листке нетрудоспособности, признан необоснованным.
Случаи, когда выплаты не предусмотрены законом
Пенсионный фонд подчеркивает: больничные не оплачиваются, если травма или заболевание произошли:
- во время совершения уголовного правонарушения;
- в случае умышленного причинения вреда своему здоровью или симуляции болезни;
- во время пребывания под арестом или прохождения судебно-медицинской экспертизы;
- в период принудительного лечения, назначенного судом.
Также основанием для отказа является временная нетрудоспособность вследствие заболевания или травмы, возникших в результате алкогольного, наркотического или токсического опьянения либо действий, связанных с таким опьянением.
Нарушение режима лечения — риск утраты выплат
Право на пособие может быть утрачено и в случае нарушения установленного врачом режима. Если застрахованное лицо:
- не выполняет рекомендации врача или специалистов по реабилитации;
- нарушает индивидуальный план реабилитации;
- без уважительной причины не является в назначенный срок на медицинский осмотр, в том числе к врачебно-консультативной комиссии,
выплаты прекращаются со дня допущенного нарушения. Срок такого прекращения определяется органом, назначающим пособие.
