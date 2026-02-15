  1. В Украине

Больничные в Украине: когда Пенсионный фонд может отказать в выплате пособия

15:52, 15 февраля 2026
ПФУ назвал перечень оснований, по которым работники могут утратить право на выплаты.
В Украине даже во время военного положения сохраняется право работников на пособие по временной нетрудоспособности. Однако в ряде случаев Пенсионный фонд может отказать в выплате больничных. Об этом сообщили в Главном управлении ПФУ в Луганской области, напомнив ключевые основания для отказа.

Когда больничные не оплачиваются

Пособие по временной нетрудоспособности не предоставляется за период, когда застрахованное лицо находится:

  • в отпуске без сохранения заработной платы;
  • в творческом отпуске;
  • в дополнительном отпуске в связи с обучением.

Отдельным основанием для отказа является случай, когда период нетрудоспособности, указанный в листке нетрудоспособности, признан необоснованным.

Случаи, когда выплаты не предусмотрены законом

Пенсионный фонд подчеркивает: больничные не оплачиваются, если травма или заболевание произошли:

  • во время совершения уголовного правонарушения;
  • в случае умышленного причинения вреда своему здоровью или симуляции болезни;
  • во время пребывания под арестом или прохождения судебно-медицинской экспертизы;
  • в период принудительного лечения, назначенного судом.

Также основанием для отказа является временная нетрудоспособность вследствие заболевания или травмы, возникших в результате алкогольного, наркотического или токсического опьянения либо действий, связанных с таким опьянением.

Нарушение режима лечения — риск утраты выплат

Право на пособие может быть утрачено и в случае нарушения установленного врачом режима. Если застрахованное лицо:

  • не выполняет рекомендации врача или специалистов по реабилитации;
  • нарушает индивидуальный план реабилитации;
  • без уважительной причины не является в назначенный срок на медицинский осмотр, в том числе к врачебно-консультативной комиссии,

выплаты прекращаются со дня допущенного нарушения. Срок такого прекращения определяется органом, назначающим пособие.

Лента новостей

Блоги
Публикации
