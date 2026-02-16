Швидкий перепродаж житла: як у такому разі працює податок на нерухомість
Фізична особа не сплачує податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, якщо придбала й продала об’єкт у межах одного календарного місяця. За умови документального підтвердження переходу права власності контролюючі органи не нараховують податок за такий об’єкт. Про це повідомили в ДПС в Івано-Франківській області.
Як обчислюється податок на нерухомість
Згідно з Податковим кодексом України, база оподаткування житлової та нежитлової нерухомості, яка перебуває у власності фізичних осіб, визначається контролюючими органами на підставі:
- даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
- оригіналів документів платника податків, зокрема документів на право власності.
У разі переходу права власності протягом календарного року податок розподіляється між попереднім і новим власниками.
Як розраховується податок при зміні власника
Відповідно до пункту 266.8 статті 266 Податкового кодексу України:
- попередній власник сплачує податок з 1 січня до початку місяця, в якому припинилося його право власності;
- новий власник — починаючи з місяця набуття права власності.
Отже, якщо фізична особа придбала й продала нерухомість у межах одного місяця, обов’язку зі сплати податку на нерухомість не виникає.
Які документи потрібно зберігати
Для підтвердження проведених операцій особа повинна мати договори купівлі-продажу. За потреби їх копії надаються контролюючому органу.
Відповідно до статті 655 Цивільного кодексу України, за договором купівлі-продажу продавець передає майно у власність покупцеві, а покупець зобов’язується його прийняти та сплатити визначену суму. Договір укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню (стаття 657 ЦКУ), за винятком випадків, передбачених законом.
