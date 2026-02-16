Швидкий перепродаж житла: як у такому разі працює податок на нерухомість

У ДПС пояснили, чи виникає податковий обов’язок, якщо об’єкт купили й продали в одному місяці.

Фізична особа не сплачує податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, якщо придбала й продала об’єкт у межах одного календарного місяця. За умови документального підтвердження переходу права власності контролюючі органи не нараховують податок за такий об’єкт. Про це повідомили в ДПС в Івано-Франківській області.

Як обчислюється податок на нерухомість

Згідно з Податковим кодексом України, база оподаткування житлової та нежитлової нерухомості, яка перебуває у власності фізичних осіб, визначається контролюючими органами на підставі:

даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

оригіналів документів платника податків, зокрема документів на право власності.

У разі переходу права власності протягом календарного року податок розподіляється між попереднім і новим власниками.

Як розраховується податок при зміні власника

Відповідно до пункту 266.8 статті 266 Податкового кодексу України:

попередній власник сплачує податок з 1 січня до початку місяця, в якому припинилося його право власності;

новий власник — починаючи з місяця набуття права власності.

Отже, якщо фізична особа придбала й продала нерухомість у межах одного місяця, обов’язку зі сплати податку на нерухомість не виникає.

Які документи потрібно зберігати

Для підтвердження проведених операцій особа повинна мати договори купівлі-продажу. За потреби їх копії надаються контролюючому органу.

Відповідно до статті 655 Цивільного кодексу України, за договором купівлі-продажу продавець передає майно у власність покупцеві, а покупець зобов’язується його прийняти та сплатити визначену суму. Договір укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню (стаття 657 ЦКУ), за винятком випадків, передбачених законом.

