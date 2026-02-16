Быстрая перепродажа жилья: как в таком случае работает налог на недвижимость

В ГНС разъяснили, возникает ли налоговое обязательство, если объект купили и продали в одном месяце.

Физическое лицо не уплачивает налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, если приобрело и продало объект в пределах одного календарного месяца. При наличии документального подтверждения перехода права собственности контролирующие органы не начисляют налог за такой объект. Об этом сообщили в ГНС в Ивано-Франковской области.

Как исчисляется налог на недвижимость

Согласно Налоговому кодексу Украины, база налогообложения жилой и нежилой недвижимости, находящейся в собственности физических лиц, определяется контролирующими органами на основании:

данных Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество;

оригиналов документов налогоплательщика, в частности документов на право собственности.

В случае перехода права собственности в течение календарного года налог распределяется между предыдущим и новым собственниками.

Как рассчитывается налог при смене собственника

В соответствии с пунктом 266.8 статьи 266 Налогового кодекса Украины:

предыдущий собственник уплачивает налог с 1 января до начала месяца, в котором прекратилось его право собственности;

новый собственник — начиная с месяца приобретения права собственности.

Таким образом, если физическое лицо приобрело и продало недвижимость в пределах одного месяца, обязанность по уплате налога на недвижимость не возникает.

Какие документы необходимо хранить

Для подтверждения проведенных операций лицо должно иметь договоры купли-продажи. При необходимости их копии предоставляются контролирующему органу.

В соответствии со статьей 655 Гражданского кодекса Украины, по договору купли-продажи продавец передает имущество в собственность покупателю, а покупатель обязуется его принять и уплатить определенную денежную сумму. Договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению (статья 657 ГКУ), за исключением случаев, предусмотренных законом.

