Быстрая перепродажа жилья: как в таком случае работает налог на недвижимость
Физическое лицо не уплачивает налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, если приобрело и продало объект в пределах одного календарного месяца. При наличии документального подтверждения перехода права собственности контролирующие органы не начисляют налог за такой объект. Об этом сообщили в ГНС в Ивано-Франковской области.
Как исчисляется налог на недвижимость
Согласно Налоговому кодексу Украины, база налогообложения жилой и нежилой недвижимости, находящейся в собственности физических лиц, определяется контролирующими органами на основании:
- данных Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество;
- оригиналов документов налогоплательщика, в частности документов на право собственности.
В случае перехода права собственности в течение календарного года налог распределяется между предыдущим и новым собственниками.
Как рассчитывается налог при смене собственника
В соответствии с пунктом 266.8 статьи 266 Налогового кодекса Украины:
- предыдущий собственник уплачивает налог с 1 января до начала месяца, в котором прекратилось его право собственности;
- новый собственник — начиная с месяца приобретения права собственности.
Таким образом, если физическое лицо приобрело и продало недвижимость в пределах одного месяца, обязанность по уплате налога на недвижимость не возникает.
Какие документы необходимо хранить
Для подтверждения проведенных операций лицо должно иметь договоры купли-продажи. При необходимости их копии предоставляются контролирующему органу.
В соответствии со статьей 655 Гражданского кодекса Украины, по договору купли-продажи продавец передает имущество в собственность покупателю, а покупатель обязуется его принять и уплатить определенную денежную сумму. Договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению (статья 657 ГКУ), за исключением случаев, предусмотренных законом.
