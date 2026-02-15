Діти, колишнє подружжя та співмешканці: кого потрібно вказувати в декларації як члена сім’ї

Хто вважається членом сім’ї декларанта: роз’яснення для заповнення декларації.

Під час заповнення щорічної декларації важливо правильно визначити коло осіб, чиї доходи та майно підлягають декларуванню. Помилки в цій частині можуть призвести до неточностей або претензій з боку контролюючих органів. У Головному управлінні ДПС у Донецькій області нагадали, хто саме вважається членом сім’ї декларанта відповідно до законодавства.

Подружжя: шлюб, розлучення і 183 дні спільного проживання

До членів сім’ї обов’язково належать чоловік або дружина декларанта, якщо станом на 31 грудня звітного року вони перебувають у зареєстрованому шлюбі — навіть якщо проживають окремо, в іншому місті чи за кордоном. У такому разі активи обох подружжя мають бути відображені в декларації.

Якщо ж станом на 31 грудня шлюб розірвано і колишнє подружжя проживає окремо, така особа вже не вважається членом сім’ї декларанта — незалежно від того, скільки часу тривав шлюб у звітному періоді. Аналогічний підхід застосовується, якщо один із подружжя помер або оголошений померлим до кінця року.

Водночас є виняток. Якщо після розлучення колишнє подружжя продовжувало спільно проживати, мало спільний побут і взаємні права та обов’язки не менше 183 днів протягом року (підряд або сумарно) та/або проживало разом увесь грудень, вони вважаються членами сім’ї для цілей декларування. У такому випадку їхні активи також підлягають відображенню.

Важливо враховувати ще одну норму: у декларації зазначаються об’єкти, якими декларант або члени його сім’ї володіли чи користувалися на кінець звітного періоду (за умови, що право виникло не пізніше початку грудня), або не менше половини днів протягом року. Тому декларант має відобразити майно колишнього чоловіка чи дружини, якщо він або вона володіли чи користувалися ним не менше половини звітного періоду, навіть якщо на 31 грудня така особа вже не є членом сім’ї.

Діти: неповнолітні та повнолітні

Неповнолітні діти декларанта, у тому числі усиновлені, автоматично вважаються членами сім’ї, якщо на кінець звітного року їм ще не виповнилося 18 років. Це правило діє навіть тоді, коли дитина проживає з іншим із батьків, наприклад після розлучення.

Якщо дитина досягла повноліття, вона визнається членом сім’ї для цілей декларування за умови, що спільно проживала з декларантом, була пов’язана спільним побутом і мала взаємні права та обов’язки не менше 183 днів упродовж року або проживала разом із ним станом на 31 грудня (за умови спільного проживання з початку грудня).

Такий самий підхід застосовується до неповнолітніх дітей від попереднього шлюбу чоловіка чи дружини декларанта, навіть якщо вони не були усиновлені.

Інші особи: критерій спільного побуту

Членами сім’ї можуть визнаватися й інші особи, якщо вони проживали разом із декларантом з початку грудня до 31 грудня включно або не менше 183 днів протягом року, мали спільний побут і взаємні права та обов’язки.

Водночас сам факт спільного проживання, наприклад оренди житла, ще не означає, що особа є членом сім’ї. Вирішальним є наявність спільного побуту та взаємних прав і обов’язків.

Якщо родич не надає інформацію

У разі, якщо член сім’ї відмовляється надати дані для заповнення декларації, декларант повинен зазначити цей факт у документі та внести всю відому йому інформацію.

