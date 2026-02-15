Дети, бывшие супруги и сожители: кого необходимо указывать в декларации как члена семьи

Кто считается членом семьи декларанта: разъяснение для заполнения декларации.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

При заполнении ежегодной декларации важно правильно определить круг лиц, чьи доходы и имущество подлежат декларированию. Ошибки в этой части могут привести к неточностям или претензиям со стороны контролирующих органов. В Главном управлении ГНС в Донецкой области напомнили, кто именно считается членом семьи декларанта в соответствии с законодательством.

Супруги: брак, развод и 183 дня совместного проживания

К членам семьи обязательно относятся муж или жена декларанта, если по состоянию на 31 декабря отчетного года они состоят в зарегистрированном браке — даже если проживают отдельно, в другом городе или за границей. В таком случае активы обоих супругов должны быть отражены в декларации.

Если же по состоянию на 31 декабря брак расторгнут и бывшие супруги проживают отдельно, такое лицо уже не считается членом семьи декларанта — независимо от того, сколько времени длился брак в отчетном периоде. Аналогичный подход применяется, если один из супругов умер или объявлен умершим до конца года.

Вместе с тем есть исключение. Если после развода бывшие супруги продолжали совместно проживать, вели общий быт и имели взаимные права и обязанности не менее 183 дней в течение года (подряд или суммарно) и/или проживали вместе весь декабрь, они считаются членами семьи для целей декларирования. В таком случае их активы также подлежат отражению.

Важно учитывать еще одну норму: в декларации указываются объекты, которыми декларант или члены его семьи владели или пользовались на конец отчетного периода (при условии, что право возникло не позднее начала декабря), либо не менее половины дней в течение года. Поэтому декларант обязан отразить имущество бывшего мужа или жены, если он или она владели или пользовались им не менее половины отчетного периода, даже если на 31 декабря такое лицо уже не является членом семьи.

Дети: несовершеннолетние и совершеннолетние

Несовершеннолетние дети декларанта, в том числе усыновленные, автоматически считаются членами семьи, если на конец отчетного года им еще не исполнилось 18 лет. Это правило действует даже в случае, если ребенок проживает с другим из родителей, например после развода.

Если ребенок достиг совершеннолетия, он признается членом семьи для целей декларирования при условии, что совместно проживал с декларантом, был связан общим бытом и имел взаимные права и обязанности не менее 183 дней в течение года либо проживал вместе с ним по состоянию на 31 декабря (при условии совместного проживания с начала декабря).

Такой же подход применяется и к несовершеннолетним детям от предыдущего брака мужа или жены декларанта, даже если они не были усыновлены декларантом.

Другие лица: критерий общего быта

Членами семьи могут признаваться и другие лица, если они проживали совместно с декларантом с начала декабря по 31 декабря включительно либо не менее 183 дней в течение года, вели общий быт и имели взаимные права и обязанности.

При этом сам факт совместного проживания, например аренды жилья, еще не означает, что лицо является членом семьи. Решающее значение имеет наличие общего быта и взаимных прав и обязанностей.

Если родственник не предоставляет информацию

В случае если член семьи отказывается предоставить данные для заполнения декларации, декларант должен указать этот факт в документе и внести всю известную ему информацию о таком лице.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.