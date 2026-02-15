Допомога на догляд за особою з інвалідністю I–II групи через психічний розлад: хто має право та як оформити

Які документи потрібні, як обчислюється розмір виплати та на який строк її призначають.

Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею надається відповідно до статті 5 Закону у грошовій формі. Призначення і виплата такої допомоги із 1 липня 2025 року здійснює Пенсійний фонд. Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області.

Допомога надається дієздатній особі, яка:

постійно проживає або зареєстрована разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка потребує постійного стороннього догляду (на підставі висновку лікарської комісії закладу охорони здоров’я);

здійснює догляд за такою особою, незалежно від факту роботи.

Необхідні документи:

заява встановленої форми;

декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги за встановленою формою;

документ, що посвідчує особу;

РНОКПП;

довідка про доходи — у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом;

висновок лікарської комісії закладу охорони здоров’я щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу;

копія витягу з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи або довідки до акта огляду МСЕК, виданої особі з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, за якою здійснюється догляд;

акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/ фактичного місця проживання особи для встановлення факту догляду — у разі коли місце реєстрації особи, яка здійснює догляд, відмінне від місця реєстрації особи з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу.

Розмір допомоги на догляд розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за попередні шість місяців, але не може бути більше, ніж прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць (у 2026 році — 3209 гривень).

До складу сім’ї заявника включаються:

чоловік (дружина);

рідні та усиновлені діти віком до 18 років;

діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти до досягнення 23 років і не мають власних сімей;

неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи, які проживають разом з батьками;

непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів;

особа, яка проживає разом з одинокою особою з інвалідністю I групи та доглядає за нею;

жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім’єю і мають спільних дітей.

Способи звернення:

у сервісному центрі Пенсійного фонду України;

через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або ЦНАП;

засобами поштового зв’язку на адресу ПФУ;

в електронному вигляді (за наявності технічної можливості) — через вебпортал ПФУ або портал Дія.

Допомога на догляд призначається на 6 місяців і виплачується щомісяця.

У разі коли особа, яка здійснює догляд, є непрацюючим пенсіонером (особою з інвалідністю), їй призначається допомога на догляд на 12 місяців на підставі заяви та копії трудової книжки (у разі наявності) або відомостей про трудову діяльність з Реєстру застрахованих осіб.

Для продовження виплати після завершення строку необхідно повторно подати документи у встановленому порядку.

Виплата здійснюється через АТ «Укрпошта» або на особовий рахунок в уповноваженому банку — за вибором отримувача.

У разі виникнення обставин, внаслідок яких припиняється виплата допомоги на догляд, особи зобов’язані у 10-денний термін повідомити про це органи Пенсійного фонду України. До таких обставин належать:

зміни у складі сім’ї у зв’язку зі смертю або зміною місця проживання особи з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу чи особи, якій надається допомога на догляд;

закінчення строку встановлення інвалідності I чи II групи і протягом місяця не підтверджено встановлення групи інвалідності, яка дає право на призначення допомоги на догляд;

перебування особи з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу на повному державному утриманні або стаціонарному лікуванні впродовж повного календарного місяця.

