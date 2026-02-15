  1. В Украине

Помощь по уходу за лицом с инвалидностью I–II группы вследствие психического расстройства: кто имеет право и как оформить

19:18, 15 февраля 2026
Какие документы нужны, как рассчитывается размер выплаты и на какой срок она назначается.
Ежемесячная денежная помощь лицу, которое проживает вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, которое по заключению врачебной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном постороннем уходе, на уход за ним предоставляется в соответствии со статьей 5 Закона в денежной форме. Назначение и выплата такой помощи с 1 июля 2025 года осуществляется Пенсионным фондом. Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области.

Помощь предоставляется дееспособному лицу, которое:

  • постоянно проживает или зарегистрировано вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, которое нуждается в постоянном постороннем уходе (на основании заключения врачебной комиссии учреждения здравоохранения);
  • осуществляет уход за таким лицом независимо от факта работы.

Необходимые документы:

  • заявление установленной формы;
  • декларация о доходах и имущественном состоянии лиц, обратившихся за назначением всех видов социальной помощи, установленной формы;
  • документ, удостоверяющий личность;
  • РНОКПП;
  • справка о доходах — в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГНС, Пенсионном фонде Украины, фондах социального страхования и в соответствии с законодательством не может быть получена по соответствующему запросу;
  • заключение врачебной комиссии учреждения здравоохранения о необходимости постоянного постороннего ухода за лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства;
  • копия выписки из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица или справки к акту осмотра МСЕК, выданной лицу с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, за которым осуществляется уход;
  • акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства / фактического места проживания лица для установления факта ухода — в случае, когда место регистрации лица, осуществляющего уход, отличается от места регистрации лица с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства.

Размер помощи на уход рассчитывается как разница между тремя прожиточными минимумами на каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи за предыдущие шесть месяцев, но не может быть больше прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц (в 2026 году — 3209 гривен).

В состав семьи заявителя включаются:

  • муж (жена);
  • родные и усыновленные дети в возрасте до 18 лет;
  • дети, которые обучаются по дневной или дуальной форме получения образования в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего, высшего образования до достижения 23 лет и не имеют собственных семей;
  • не состоящие в браке совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы либо лицами с инвалидностью I группы, которые проживают вместе с родителями;
  • нетрудоспособные родители мужа и жены, которые проживают вместе с ними и находятся на их содержании в связи с отсутствием собственных доходов;
  • лицо, которое проживает вместе с одиноким лицом с инвалидностью I группы и осуществляет за ним уход;
  • женщина и мужчина, которые не состоят в браке, но проживают одной семьей и имеют общих детей.

Способы обращения:

  • в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;
  • через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной громады или ЦНАП;
  • средствами почтовой связи по адресу ПФУ;
  • в электронном виде (при наличии технической возможности) — через вебпортал ПФУ или портал Дия.

Помощь на уход назначается на 6 месяцев и выплачивается ежемесячно.

В случае если лицо, осуществляющее уход, является неработающим пенсионером (лицом с инвалидностью), ему назначается помощь на уход на 12 месяцев на основании заявления и копии трудовой книжки (при наличии) либо сведений о трудовой деятельности из Реестра застрахованных лиц.

Для продолжения выплаты после завершения срока необходимо повторно подать документы в установленном порядке.

Выплата осуществляется через АТ «Укрпошта» либо на лицевой счет в уполномоченном банке — по выбору получателя.

В случае возникновения обстоятельств, вследствие которых прекращается выплата помощи на уход, лица обязаны в 10-дневный срок сообщить об этом органам Пенсионного фонда Украины. К таким обстоятельствам относятся:

  • изменения в составе семьи в связи со смертью или изменением места проживания лица с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства либо лица, которому предоставляется помощь на уход;
  • окончание срока установления инвалидности I или II группы и в течение месяца не подтверждено установление группы инвалидности, которая дает право на назначение помощи на уход;
  • пребывание лица с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства на полном государственном обеспечении либо стационарном лечении в течение полного календарного месяца.

