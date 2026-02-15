Помощь по уходу за лицом с инвалидностью I–II группы вследствие психического расстройства: кто имеет право и как оформить

Какие документы нужны, как рассчитывается размер выплаты и на какой срок она назначается.

Ежемесячная денежная помощь лицу, которое проживает вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, которое по заключению врачебной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном постороннем уходе, на уход за ним предоставляется в соответствии со статьей 5 Закона в денежной форме. Назначение и выплата такой помощи с 1 июля 2025 года осуществляется Пенсионным фондом. Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области.

Помощь предоставляется дееспособному лицу, которое:

постоянно проживает или зарегистрировано вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, которое нуждается в постоянном постороннем уходе (на основании заключения врачебной комиссии учреждения здравоохранения);

осуществляет уход за таким лицом независимо от факта работы.

Необходимые документы:

заявление установленной формы;

декларация о доходах и имущественном состоянии лиц, обратившихся за назначением всех видов социальной помощи, установленной формы;

документ, удостоверяющий личность;

РНОКПП;

справка о доходах — в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГНС, Пенсионном фонде Украины, фондах социального страхования и в соответствии с законодательством не может быть получена по соответствующему запросу;

заключение врачебной комиссии учреждения здравоохранения о необходимости постоянного постороннего ухода за лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства;

копия выписки из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица или справки к акту осмотра МСЕК, выданной лицу с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, за которым осуществляется уход;

акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства / фактического места проживания лица для установления факта ухода — в случае, когда место регистрации лица, осуществляющего уход, отличается от места регистрации лица с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства.

Размер помощи на уход рассчитывается как разница между тремя прожиточными минимумами на каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи за предыдущие шесть месяцев, но не может быть больше прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц (в 2026 году — 3209 гривен).

В состав семьи заявителя включаются:

муж (жена);

родные и усыновленные дети в возрасте до 18 лет;

дети, которые обучаются по дневной или дуальной форме получения образования в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего, высшего образования до достижения 23 лет и не имеют собственных семей;

не состоящие в браке совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы либо лицами с инвалидностью I группы, которые проживают вместе с родителями;

нетрудоспособные родители мужа и жены, которые проживают вместе с ними и находятся на их содержании в связи с отсутствием собственных доходов;

лицо, которое проживает вместе с одиноким лицом с инвалидностью I группы и осуществляет за ним уход;

женщина и мужчина, которые не состоят в браке, но проживают одной семьей и имеют общих детей.

Способы обращения:

в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной громады или ЦНАП;

средствами почтовой связи по адресу ПФУ;

в электронном виде (при наличии технической возможности) — через вебпортал ПФУ или портал Дия.

Помощь на уход назначается на 6 месяцев и выплачивается ежемесячно.

В случае если лицо, осуществляющее уход, является неработающим пенсионером (лицом с инвалидностью), ему назначается помощь на уход на 12 месяцев на основании заявления и копии трудовой книжки (при наличии) либо сведений о трудовой деятельности из Реестра застрахованных лиц.

Для продолжения выплаты после завершения срока необходимо повторно подать документы в установленном порядке.

Выплата осуществляется через АТ «Укрпошта» либо на лицевой счет в уполномоченном банке — по выбору получателя.

В случае возникновения обстоятельств, вследствие которых прекращается выплата помощи на уход, лица обязаны в 10-дневный срок сообщить об этом органам Пенсионного фонда Украины. К таким обстоятельствам относятся:

изменения в составе семьи в связи со смертью или изменением места проживания лица с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства либо лица, которому предоставляется помощь на уход;

окончание срока установления инвалидности I или II группы и в течение месяца не подтверждено установление группы инвалидности, которая дает право на назначение помощи на уход;

пребывание лица с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства на полном государственном обеспечении либо стационарном лечении в течение полного календарного месяца.

