  1. В Україні

Як отримати щорічну матеріальну допомогу родинам військових, зниклих безвісти – подробиці

22:00, 15 лютого 2026
Допомога надається один раз на рік у розмірі місячного грошового забезпечення військовослужбовця.
Як отримати щорічну матеріальну допомогу родинам військових, зниклих безвісти – подробиці
Родини військовослужбовців, які визнані зниклими безвісти, можуть щорічно отримувати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань. Про це повідомляє Чернігівський обласний ТЦК та СП.

Матеріальна допомога надається один раз на рік і не перевищує розміру місячного грошового забезпечення військовослужбовця (крім строкової служби). Право на отримання зберігається за родиною військовослужбовця, який має статус зниклого безвісти.

До складу місячного грошового забезпечення включають: посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавку за вислугу років та щомісячні додаткові виплати за посадою. Винагороди за участь у бойових діях («бойові») до розрахунку не включаються. Розрахунок здійснюється станом на день підписання наказу про надання допомоги.

Оформити допомогу можна у військовій частині, де проходив службу військовослужбовець, або ТЦК.

гроші військові грошова допомога

