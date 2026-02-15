Как получить ежегодную материальную помощь семьям военных, пропавших без вести – подробности

Помощь предоставляется один раз в год в размере месячного денежного обеспечения военнослужащего.

Семьи военнослужащих, признанных пропавшими без вести, могут ежегодно получать материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов. Об этом сообщает Черниговский областной ТЦК и СП.

Материальная помощь предоставляется один раз в год и не превышает размера месячного денежного обеспечения военнослужащего (кроме срочной службы). Право на получение сохраняется за семьей военнослужащего, имеющего статус пропавшего без вести.

В состав месячного денежного обеспечения включают: должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавку за выслугу лет и ежемесячные дополнительные выплаты по должности. Вознаграждения за участие в боевых действиях («боевые») в расчет не включаются. Расчет осуществляется по состоянию на день подписания приказа о предоставлении помощи.

Оформить помощь можно в воинской части, где проходил службу военнослужащий, или ТЦК.

